गोपालगंज: बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ (Increasing Crime In Bihar) रही हैं. बेखौफ अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती देते हुए लूट, हत्या जैसी वारदात को अंजाम देते हैं. ताजा मामला गोपालगंज के हथुआ गोपाल मंदिर स्थित संध्या स्वीट्स का है. जहां, अपराधियों ने मिठाई की दुकान पर 5 राउंड फायरिंग ( Firing At Sweet Shop In Gopalganj ) करते हुए लेटर फेंककर 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी (50 Lakh Extortion Demanded In Gopalganj) है. अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर मिठाई दुकान के संचालक को हत्या की धमकी दी है. अपराधियों ने अपने आप को लॉरेंस विश्नोई ग्रुप का सदस्य बताया है.

दरअसल, इन दिनों जिले में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ गया है. अभी सीएसपी संचालक की हत्या और 4 लाख की लूट की वारदात का शोर थमा भी नहीं था कि देर रात अपराधियों ने जिले के प्रमुख मिठाई की दुकान संध्या स्वीट्स के हथुवा स्थित ब्रांच पर अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी. इस दौरान अपराधियों ने लेटर फेंककर 50 लाख की रंगदारी मांगते हुए खुदको लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का सदस्य बताया है.

वहीं, अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर मिठाई दुकान के संचालक को हत्या की धमकी भी दी है. इस घटना के बाद व्यवसायियों में काफी दहशत का माहौल बन गया है. घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे डीएसपी नरेश कुमार मामले की जांच में जुट गए हैं. जबकि, मिठाई दुकान संचालक चंदन कुमार ने बताया कि वो दुकान पर बैठे थे, तभी अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और लेटर फेंककर फरार हो गए.

