गोपालगंज में देसी शराब

गोपालगंजः बिहार के सारण में जहरीली शराब (Spurious Liquor In Chapra) से 6 दर्जन से ज्यादा मौतों के बाद पुलिस महकमा और उत्पाद विभाग शराब माफियाओं और शराबियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. इसी कड़ी में रविवार को गोपालगंज उत्पाद विभाग की टीम ने ड्रोन कैमरे की देसी शराब की 2 भट्ठियों और 5 हजार लीटर अर्द्धनिर्मित शराब को मौके पर नष्ट किया (Campaign Against Liquor In Gopalganj) गया. यह कार्रवाई गोपालगंज और मुजफ्फरपुर सीमा पर स्थित बैकुंठर थाना क्षेत्र कुंद्रापुर गांव के दियारा इलाके में की गई है.

"बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कुन्द्रापुर गांव के दियारा इलाके में अवैध शराब निर्माण की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर टीम ने से ड्रोन के माध्यम सर्च अभियान चलाकर दो शराब की भट्ठियों और 05 हजार लीटर गुड़ वाला अर्द्धनिर्मित देसी शराब को नष्ट किया गया. उत्पाद विभाग की ओर से शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है. और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगा." राकेश कुमार, उत्पाद अधीक्षक

टीम के पहुंचने से पहले तस्कर फरारः छापेमारी के लिए उत्पाद विभाग टीम के पहुंचने से पहले ही शराब तस्कर, निर्माता और काम में लगे मजदूर फरार हो गये थे. गोपालगंज के उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार (Gopalganj Exercise Superintendent Rakesh Kumar) ने बताया कि मौके से कोई भी शराब कारोबारी नहीं पकड़ा गया है. शराब निर्माण से जुड़े लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए जानकारी जुटाई जा रही है.

एक्शन मूड में है उत्पाद विभागः बता दें कि छपरा के मशरख में हुए जहरीली शराब से मौत के बाद उत्पाद विभाग एक्शन मूड में है. इसी कड़ी में गोपालगंज उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जा रहा है. रविवार को उत्पाद विभाग की टीम ने ड्रोन कैमरे के मदद से छापेमारी कर अवैध देसी शराब निर्माण में उपयोग किये जाने वाले जावा महुआ, गुड़ और प्लास्टीक के डब्बे सहित कई अन्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट किया गया.