गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में कटेया थाना (Kateya police station in Gopalganj) क्षेत्र के वार्ड नम्बर 4 में कूड़े की ढेर में भीषण धमाका (Blast in garbage dump in Gopalganj) हुआ है. धमाके की बाद आवाज इतनी तेज थी कि पूरा इलाका दहल उठा. विस्फोट स्थल पर करीब दो फुट गड्ढा बन गया. गनीमत रही कि उस समय वहां पर कोई मौजूद नहीं था. इसके चलते जानमाल का नुकसान नहीं हुआ. पुलिस इस विस्फोट की जांच कर रही है. एफएसएल की टीम को जांच भी बुलाया गया है.

आवाज से थर्रा गया पूरा इलाका: बताया जाता है कि कटेया नगर के वार्ड 4 में कूड़े के ढेर में अचानक जोरदार धमाका हो गया. इसकी आवाज से पूरा इलाका थर्रा गया. धमाके के बाद घटनास्थल पर बारूद चारों तरफ बिखरा हुआ है. स्थानीय लोगों के मुताबिक पहली बार इस तरह का धमाका हुआ है. पुलिस को इसकी सूचना दी गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सूचना देने के बाद देर बाद तक पुलिस नहीं पहुंची थी. इस तरह के धमाके से लोगों में दहशत का माहौल है.

गोपालगंज में विस्फोट

'मामले की जांच कराई जा रही है. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह धमाका कैसे हुआ. प्रथम दृष्टया में कार्बाइड से धमाका होने की सम्भावना है. हालांकि इलाके की घेराबंदी करा दी गई है. जांच के लिए मुजफ्फरपुर से एफएसएल की टीम को बुलाया गया है.'-आनंद कुमार, एसपी गोपालगंज

पुलिस पर देर से पहुंचने का आरोप: वार्ड पार्षद संतोष गुप्ता ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि काफी दूर तक आवाज सुनायी दी. धमाके के काफी देर बाद तक पुलिस नहीं पहुंची थी. आखिर धमाका कैसे हुआ, पुलिस को आकर देखना चाहिये. धमाके के स्थान पर बारूद देखा गया. वहीं, स्थानीय मो. फरियाद ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि कूड़े के प्लास्टिक व कागज उड़कर सड़क पर आ गये.

