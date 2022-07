गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में गड्ढे में बाइक समा (Bike Got Stuck In A Pit In Gopalganj) गई. जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मपुर एनएच 27 (Mohammedpur NH 27 In Gopalganj) बायपास पर उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया. जब एक बाइक चालक बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहा था, इसी दौरान झमाझम हो रही बारिश के कारण सड़क पर लबालब पानी भर जाने के कारण बाइक सवार एक गड्ढे में समा गया. बाइक सवार को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला लिया. लेकिन बाइक पूरी तरह से पानी मे समा गई. हलांकि काफी मशक्कत के बाद बाइक को पानी से बाहर निकाल लिया गया.

गड्ढे में समाई बाइक : बता दें कि महम्मदपुर बाइपास के पास वर्षो पूर्व नाले का निर्माण कार्य किया गया था. लेकिन किसी कारण से निर्माण कार्य रुक जाने के कारण अधूरा पड़ा है. जिससे हल्की से बारिश के कारण सड़क पर पूरी तरह से पानी फैल जाने के कारण राहगीरों को नाला दिखाई नहीं देता है, जिससे कई बार हादसा हो चुका है. वहीं, समय-समय पर स्थानीय लोग इसको लेकर आक्रोश व्यक्त करते रहते हैं, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नही हो सका है.

बड़ी दुर्घटना टली : एक बार फिर उसी जगह पर ये हादसा हो जाने के कारण स्थानीय लोगों और दुकानदारों में आक्रोश है. लोगों के अनुसार बड़ी घटना होते-होते टल गई. गड्ढे में बाइक सवार के डूब जाने के दौरान हमलोगों ने बचा लिया, नहीं तो कोई बड़ी अनहोनी हो जाती. इससे महम्मदपुर चौक के व्यवसायियों में नाराजगी भी है, बरसों पहले हुए नाले का निर्माण अब तक अधूरा है, जिसे जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है.