गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले से मारपीट ( Fight In Gopalganj ) की खबर सामने आयी है. यहां के सिधवलिया थाना क्षेत्र के बखरौर पंचायत के गंगवा गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट ( Electoral Rivalry Between Two Parties ) हुई है. इस घटना में एक पक्ष के चार लोग जख्मी ( Four People Injured ) हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है. वही एक की हालत नाजुक बतायी जा रही है. फिलहाल पुलिस मामले की तफ़्तीश कर रही है.



घटना के सन्दर्भ में बताया जा रहा है कि बिहार पंचायत चुनाव ( Bihar Panchayat Election 2021 ) के 9वें चरण का मतदान दो प्रखंडों में समपन्न हुआ. वहीं सिधवलिया प्रखंड के बखरौर पंचायत में चल रहे चुनाव के दौरान दो प्रत्याशियों के समर्थक आपस मे भिड़ गए. जसमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई.

मारपीट की घटना में एक पक्ष से बीडीसी प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह के पत्नी नीतू देवी, विजय कुमार सिंह के पुत्र अनिकेत कुमार और आयुष कुमार के अलावे शिव कुमार सिंह के पुत्र राकेश सिंह जख्मी हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है.

जख्मी बीडीसी प्रत्याशी ने अपने विपक्षी बीडीसी प्रत्याशी विजय कुमार सिंह पर आरोप लगाया कि मेरे घर से एक लड़की वोट देने जा रही थी, साथ में कुछ महिलाएं भी थी. जिस पर विपक्षियों द्वारा रोक दिया गया, जिसका विरोध करने पर आरोपियों द्वारा हमला कर दिया गया. इस बीच दोनों तरफ से मारपीट होने लगी. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वायरल वीडियो में एक दूसरे पक्ष के लोग आपस मे भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं.