गोपालगंजः बिहार के गोपालगंज में बदमाशों ने मैरिज हॉल संचालक से 20 लाख की रंगदारी मांगी (20 lakh Extortion from Marriage Hall Owner) है. इस दौरान दहशत फैलाने के लिए बाइक सवार बदमाशों ने संचालक के घर पर 3 राउंड फायरिंग (Criminals Fired for Extortion in Gopalganj) भी की. घटना हथुआ थाना अंतर्गत सैनिक स्कूल के समीप की है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

इन्हें भी पढ़ें-VIDEO: देखिए किस तरह मुजफ्फरपुर में आग बबूला हुए नीतीश कुमार, ये थी वजह..

हथुआ थाने के रतन चाक गांव निवासी सोनू कुमार रानी मैरिज हॉल के संचालक हैं. बुधवार की सुबह वह हथुआ मीरगंज मुख्य सड़क पर सैनिक स्कूल के समीप स्थित अपने घर पर अपनी मां के साथ खड़े थे. तभी मीरगंज की तरफ से पैशन प्रो बाइक पर सवार तीन बदमाश आए और उनके समीप आकर तीन राउंड हवाई फायरिंग की और एक लेटर फेंकते हुए बोले कि इसे पढ़ लेना. इसके बाद वे पिस्टल लहराते हुए फरार हो गए.

मैरेज हॉल संचालक से 20 लाख की रंगदारी

पीड़ित रानी मैरेज हॉल के संचालक सोनू कुमार ने बताया कि अपराधियों ने घर पर तीन राउंड हवाई फायरिंग की. इस दौरान बदमाशों ने 20 लाख की रंगदारी मांगने के लिए लेटर फेंका है. लेटर फेंकने वालों ने अपने आप को बिशनोई ग्रुप तिहाड़ जेल का सदस्य बताया है. बदमाशों ने मांग नहीं मानने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है. पीड़ित परिवार दहशत में है.

इन्हें भी पढ़ें-बिहार में 'हम दिल दे चुके सनम' पार्ट- 2 में आया ट्वीस्ट, कहानी जानकर आप भी हो जाएंगे SHOCKED

फिलहाल मौके पर हथुआ डीएसपी नरेश कुमार दल बल के साथ जांच-पड़ताल में जुट गए हैं. पुलिस घर के करीब एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाल रही है.

नोट- आपके शहर या क्षेत्र में कोई अपराध या हादसे की सूचना मिलती है, तो आप इसकी जानकारी इस नंबर 1860 345 6999 पर दे सकते हैं.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP