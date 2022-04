गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में शौचालय निर्माण के दौरान अचानक दीवार भरभरा कर गिर (wall collapse in Gopalganj) गयी. जिससे शौचालय की टंकी निर्माण में लगे 2 मजदूर दीवार की चपेट में आकर दब गये. इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उन्हें बाहर निकाला और आनन-फानन में अस्पताल ले गये. जहां चिकित्सकों ने एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया. वहीं, एक की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत (laborer died during treatment in gopalganj) हो गयी. घटना उचकागांव थाना क्षेत्र के परसौनी खास की है.

दीवार से दबकर मौत: मृतक की पहचान परसौनी खास गांव निवासी लाल जी साह का बेटे शम्भू साह और कुचायकोट थाना क्षेत्र के महुअवा गांव निवासी नवी जान अंसारी का बेटा नसार अंसारी के रूप में हुई है. वहीं, दीवार से दबकर मौत की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मृतकों को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच-पड़ताल में जुट गयी.

शौचालय की टंकी का निर्माण: बताया जाता है कि परसौनी खास गांव निवासी जय प्रकाश के घर शौचालय की टंकी का निर्माण हो रहा था. जहां मृतक मजदूर काम कर रहे थे. टंकी की खुदाई के दौरान बगल में एक पुरानी दीवार के नींव कमजोर हो गई. जिस पर मृतकों ने आपत्ति जताई, लेकिन आरोप है कि ठेकेदार द्वारा जबरन काम करने की बात कही गयी. इस दौरान दीवार कमजोर होकर भरभरा कर मजदूरों के ऊपर गिर गयी.

