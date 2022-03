गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में होली पर हादसा हुआ है. तालाब में नहाने गई 4 बच्चियां डूब (Four Girls Drowned in River in Gopalganj) गईं. हालांकि स्थानीय लोगों ने किसी तरह से 2 लड़कियों को डूबने से बचा लिया लेकिन 2 की डूबने से मौत हो गई. मरने वाली दोनों लड़कियां चचेरी बहने हैं. ये घटना जिले के थावे थाना क्षेत्र के लछवार गांव की है.

डूबने से 2 लड़कियों की मौत: स्थानीय लोगों के मुताबिक होली खेलने के बाद लछवार गांव के छिछिलिया तालाब में सभी लोग नहा रहे थे. इसी दौरान चार बच्चियां गहरे पानी में चली गईं. जिसके बाद सभी डूबने लगीं. बच्चों के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे और दो बच्चियों को डूबने से बचा लिया. जबकि सपना कुमारी और करिश्मा कुमारी की मौत हो गई.

आश्रितों को मिलेगा मुआवजा: घटना की सूचना मिलने के बाद थावे पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. सीओ सुधनाथ सिंह ने कहा कि होली खेलने के बाद नहाने के दौरान ये हादसा हुआ है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. दोनों मृतकों के आश्रितों को सरकारी स्तर पर मिलने वाली मुआवजा दिया जाएगा.

परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल: मृतक बच्चियों की पहचान लछवार गांव निवासी पप्पू रावत की 11 साल की बेटी सपना कुमारी और अनील रावत की 14 साल की बेटी करिश्मा कुमारी के रूप में की गई है. घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं गांव में माहौल गमगीन है. होली की खुशी वहां गम में तब्दील हो गई.

