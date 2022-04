गयाः गर्मी के दिनों में पेयजल संकट से निबटने के लिए गया नगर निगम मिनी जलापूर्ति केंद्र से लोगों की जरूरत को पूरा करने का दावा करता है. लेकिन जमीनी तौर पर यह दावा खोखला नजर आता है. गया के वार्ड 44 (Water Problem At ward 44 In Gaya) में लोग इस चिलचिलाती गर्मी में पानी के लिए तरस रहे हैं. दरअसल इस वार्ड के खटकाचक, ब्रह्म स्थान ब्रह्मयोनि, आदर्श नगर, देवी स्थान में लगे मिनी जलापूर्ति केंद्र (Water Supply Centers Not Working In Gaya) वर्तमान में खराब पड़े हैं. जिससे लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है.

गया के वार्ड 44 में 20 हजार की आबादी निवास करती है. जहां गर्मी शुरू होते ही लोग पानी के लिए परेशानहाल हैं. यहां लगाए गए सभी मिनी जलापूर्ति केंद्र खराब हो गए हैं. किसी में मोटर जल गया है, तो कहीं बोरिंग में ही प्रॉब्लम है. या फिर कहीं टंकी ही नहीं है. ऐसे में लोग किसी तरह इधर -उधर से जुगाड़ कर पानी ला रहे हैं.

इलाके में पाइपलाइन की भी पूरी सुविधा नहींः सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि वार्ड 44 के उक्त स्थानों में पूरी तरह से पाइप लाइन से जलापूर्ति की भी सुविधा नहीं है. ऐसे में लोगों की परेशानी काफी बढ़ी हुई है. मिनी जलापूर्ति केंद्रों के खराब रहने से लोग हलकान हैं. इस वार्ड के रमेश कुमार बताते हैं कि पानी की काफी समस्या है जलापूर्ति केंद्र खराब रहने से किसी तरह से पानी का जुगाड़ हो पाता है.

जलापूर्ति केंद्रों को दुरुस्त करने की मांगः वहीं राजकुमारी देवी बताती हैं कि मोटर लगाकर- नल लगाकर पानी देने की बात कही जाती है, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है. पानी के लिए सुबह से ही परेशान रहते हैं. पीने से लेकर स्नान करने के लिए भी पानी का जुगाड़ करना पड़ता है. हमारी मांग है कि सुचारू रूप से पानी की सुविधा दी जाए और सभी जगह मिनी जलापूर्ति केंद्रों को दुरुस्त किया जाए.







उद्योग मंत्री ने भी किए थे दावेः गौरतलब है कि इसी हफ्ते गया में पहुंचे उद्योग मंत्री सह गया के प्रभारी मंत्री शाहनवाज हुसैन ने गया में पानी की किल्लत नहीं होने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि पानी की समस्या गया जिले में न हो, इसे लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई है. पानी को लेकर किसी तरह की असुविधा की बात सामने नहीं आई है. पानी को लेकर हो रही परेशानी के बीच उद्योग मंत्री के दावे खोखले नजर आते हैं.

