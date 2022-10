गया : बिहार के गया में सिविल लाइन थाना अंतर्गत कोर्ट के समीप एक पेड़ कार पर अचानक गिर (Tree Fell Down On Car In Gaya) गया. इस घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हालांकि इस घटना में कार सवार लोगों को मामूली चोटें ही आई. सभी कार वाहन से सुरक्षित निकाल लिए गए और उपचार के लिए उन्हें भेजा (Accident In Gaya) गया. घटना की जानकारी के बाद सिविल लाइन थानाध्यक्ष अब्दुल गफ्फार के अलावे सिटी डीएसपी पारस नाथ साहू मौके पर पहुंचे.



बिजली तार के संपर्क में आने से दौड़ने लगी करंट : इस बीच पेड़ से बिजली तार का संपर्क होने के कारण पेड़ में करंट प्रवाहित होने लगा. इसे देखकर पुलिस अधिकारियों ने फोन कर बिजली विभाग से बिजली सप्लाई रुकवाई. थोड़ी देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया. कार को निकालने के लिए क्रेन वाहन मौके पर लाया गया था.





कार में चार लोग थे सवार : जानकारी के अनुसार, कार पर 4 लोग सवार थे. यह कार कोर्ट परिसर के समीप से दुर्गाबाड़ी जाने वाले रास्ते की ओर जा रही थी. इसी क्रम में अचानक पेड़ कार पर आ गिरा. हालांकि भारी भरकम पेड़ कार पर गिरने के बावजूद बड़ी घटना टल गई.