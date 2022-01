गया: बिहार के गया जिले के डेल्हा थाना क्षेत्र के बैरागी मोहल्ला स्थित कलावती इंटरप्राइजेज के पीएनजी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के ब्रांच से (Crime In Gaya) अपराधी 6 लाख कैश समेत (Theft In PNG distributor Kalavati Enterprises) जरूरी चेक लेकर फरार हो गए हैं. हालांकि, (Incident Of Theft Recorded In CCTV At Gaya) चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई. जिसके आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. पुलिस ने मामले में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है.

इस संबंध में पीड़ित ब्रांच इंचार्ज धीरज कुमार ने बताया कि, शनिवार देर शाम काम खत्म होने पर कार्यालय बंद कर चले गए थे. जब रविवार को ब्रांच आए तो देखा कि गेट का ताला टूटा हुआ है और ऑफिस के लॉकर का ताला भी टूटा हुआ था. उन्होंने कहा कि, चोरों ने 5 लाख 94 हजार 17 रुपये नकद और जरूरी चेक की चोरी की है. घटना की जानकारी डेल्हा थाना की पुलिस को दी गई है. डेल्हा थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. इस दौरान ब्रांच इंचार्ज ने पुलिस प्रशासन से अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है.

बता दें कि, सीसीटीवी फुटेज में अपराधियों की संख्या 8 दिख रही है. वहीं, डेल्हा थानाध्यक्ष बबन बैठा ने बताया कि, अज्ञात अपराधियों द्वारा चोरी की इस घटना को अंजाम दिया गया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जल्द ही घटना में शामिल चोरों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी. चोरी की ये घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गया है.

