गया: बिहार के गया में अपराधियों (Crime In Gaya) के हौसले बुलंद हैं. एक और बड़ी घटना को चोरों ने अंजाम दिया है. शहर के सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र (Civil Lines Police Station Area) के समीर तकिया मस्जिद (Sameer Takia Masjid Lane Gaya) लेन निवासी मधु सिन्हा के बंद मकान (theft in locked house in Gaya) से चोरी हुई है. घटना के समय पूरा परिवार बाहर गया हुआ था. इस संबंध में पीड़ित के द्वारा सिविल लाइन्स थाना में आवेदन दिया गया है. जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है.

नगदी सहित 35 लाख के गहनों की चोरी: इस संबंध में पीड़िता मधु सिन्हा ने बताया कि उनकी बड़ी बहू का देहांत हो गया था. मौत की सूचना मिलने के बाद पूरा परिवार घर को बंद कर रात्रि में गया शहर के ही रामसागर रोड मोहल्ला स्थित बड़ी बहू के घर गया हुआ था. अहले सुबह जब परिवार घर लौटा तो देखा कि घर के सभी कमरों का ताला टूटा हुआ है और सामान बिखरा पड़ा है. उन्होंने कहा कि लगभग 2 लाख नगदी सहित सोने-चांदी के सारे जेवरातों की चोरी कर ली गई है. इस संबंध में स्थानीय थाना को भी हमने लिखित सूचना दी है.

सुबह हुआ मामले का खुलासा: वहीं मधु सिन्हा की छोटी बहू प्रियंका कुमारी ने बताया कि पति व सास के साथ हमलोग साढ़े 10 बजे रात्रि मकान में ताला बंद कर मृतक के घर पर शोक संवेदना के लिए गए थे. सुबह जब साढ़े 5 बजे आए तो देखा कि घर के अलमारी में रखे सारे सामान गायब हैं. लगभग 2 लाख नगद सहित 35 लाख के सोने-चांदी के जेवरात (35 lakh Jewelry theft in Gaya) की चोरी हुई है.

"एक-एक पैसा जोड़कर रखा था. हाल ही में बच्चे का एडमिशन कराना था. वह पैसा भी चोर ले भागे. पुलिस छानबीन शुरू की है. लेकिन पुलिस जांच से हम संतुष्ट नहीं है. हम अधिकारियों से मांग करते हैं कि घटना में शामिल चोरों की गिरफ्तारी की जाए और जेवरात और नकदी की बरामदगी शीघ्र हो."- प्रियंका कुमारी, पीड़िता

