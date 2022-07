गया: बिहार (Murder In Bihar) के गया में प्रेम प्रसंग को लेकर पिता और पुत्री के बीच अनबन के बाद लड़की की संदिग्ध मौत (Suspicious Death of Girl In Gaya) का मामला सामने आया है. इसे ऑनर किलिंग से जोड़कर देखा जा रहा है. लड़की की मौत पिटाई किए जाने से हुई है. उसके शरीर पर चोट के भी निशान मिले हैं. इस मामले को लेकर पुलिस पिता समेत अन्य लोगों से पूछताछ में जुटी हुई है. घटना जिले के डुमरिया थाना क्षेत्र के सोनपुरा गांव की है.

ये भी पढ़ें-मुजफ्फरपुर में अपराधियों का तांडव, सोए अवस्था में किसान को किया गोलियों से छलनी

प्रेम प्रसंग को लेकर पिता पुत्री में अनबन: स्थानीय सूत्रों के मुताबिक लड़की का किसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसी को लेकर पिता और पुत्री के बीच अनबन हुई थी. जिसके बाद पिता ने अपनी ही बेटी की जमकर पिटाई कर दी. गंभीर रूप से पिटाई कर देने के कारण लड़की की मौत हो गई. घटना देर रात्रि की बताई जाती है. लड़की की मौत की जानकारी सुबह में घर के अन्य परिवार के लोगों को लगी. जिसके बाद वहां पर अफरातफरी का माहौल कायम हो गया. इस बीच गांव के लोगों ने डुमरिया थाना की पुलिस को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलने के बाद इमामगंज डीएसपी अजीत कुमार, डुमरिया थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

स्क्वायड की मदद से मामले की जांच शुरू: पुलिस ने स्क्वायड की मदद से पड़ताल शुरू कर दी है. हालांकि, अभी किसी नतीजे पर पुलिस नहीं पहुंची है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है. पुलिस का मानना है कि युवती की मौत संदिग्ध है. चोट के निशान मिले हैं. पुलिस की कार्रवाई चल रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही इस मामले में खुलासा होगा कि युवती की मौत पिटाई से हुई है या अन्य कारणों से. प्रेम प्रसंग को लेकर पिता-पुत्री के बीच अनबन होने की बातें भी सामने आ रही है, लेकिन साक्ष्य के आधार पर ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

अन्य लोगों द्वारा हत्या करने की बात कह रहे परिजन: मृतक के परिजन इस मामले में स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं. कभी लड़की के बीमार होने की बात कह रहे तो कभी कुछ और कह रहे हैं. यह भी कह रहे हैं कि किसी ने रात में लड़की की हत्या की और फरार हो गया. वहीं, जब पिता के बारे में हत्या किए जाने की बात पूछा गया तो उन्होंने कहा इस तरह की घटना पिता नहीं कर सकता है. इसकी एकलौती पुत्री थी, जो 10 वीं क्लास में पढ़ती थी. मृत लड़की का नाम अर्चना कुमारी है. वहीं, उसके पिता का नाम है हेमंत कुमार है.

ग्रामीण पिता पर जता रहे हत्या की आशंका: ग्रामीण सूत्र बताते हैं, कि पिता के द्वारा प्रेम प्रसंग को लेकर अपनी बेटी की हत्या की गई है. घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इमामगंज डीएसपी के नेतृत्व में स्क्वायड डॉग की टीम घटनास्थल पहुंची है और जांच कर रही है. डीएसपी ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा. इस संबंध में इमामगंज डीएसपी अजीत कुमार का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है. स्क्वायड डॉग की मदद से पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है. युवती की मौत कैसे हुई, इसका जल्द ही खुलासा कर लिया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाएगा कि युवती की मौत हत्या है या अन्य कारणों से हुई है.

ये भी पढ़ें-पत्नी के सामने पति की गोली मारकर हत्या, शिव मंदिर में पूजा कर लौट रहे थे दंपति