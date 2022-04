गया: बिहार के गया में खाकी को शर्मसार करने वाला दारोगा गिरफ्तार हुआ है. आरोपी दारोगा गया के डेल्हा थाने में तैनात था. वह केस की जांच के नाम पर दुष्कर्म पीड़िता के साथ अश्लील बात करता (Sub Inspector harassed victim in name of investigation) था और फोन पर मैसेज करके परेशान करता था. दारोगा की हरकत से परेशान पीड़िता ने एसएसपी से मदद की गुहार लगायी. इसके बाद एसएसपी के निर्देश पर आरोपी दारोगा के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके मंगलवार को गिरफ्तार (Sub Inspector arrested for obscene talk) कर लिया गया.

ये भी पढ़ें- अश्लील वीडियो बनाकर प्रेमिका को कर रहा था ब्लैकमेल.. परिजनों ने घर बुलाकर की हत्या

जांच के नाम पर दारोगा पीड़िता से करता था अश्लील बात: जानकारी के मुताबिक, एक पीड़िता ने डेल्हा थाने में दुष्कर्म किये जाने का मामला दर्ज कराया था. जिसका अनुसंधानकर्ता डेल्हा थाने के दारोगा सुधीर कुमार को बनाया गया था. केस का अनुसंधान करने को लेकर दारोगा सुधीर कुमार पीड़ित युवती को न्याय दिलाने की बजाय उसे परेशान करने लगा. दारोगा पीड़ित युवती से गंदी-गंदी बातें करता था. जिसका विरोध करने पर वह युवती को धमकाता था. इतना ही नहीं वह केस के बहाने फोन करके पीड़िता से अश्लील बातें करता था. पीड़िता की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलने पर उसके मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने लगा.

दारोगा की हरकत से परेशान पीड़िता ने एसएसपी से गुहार लगायी: दारोगा की हरकत से परेशान होकर पीड़िता ने एसएसपी हरप्रीत कौर से की शिकायत और न्याय की गुहार लगायी. इसके बाद एसएसपी ने पीड़िता से घटना की पूरी जानकारी ली और जांच सिटी एसपी को सौंपी. जिसकी जांच सिटी एसपी और महिला थानाध्यक्ष ने किया. जांच में दारोगा के दोषी पाये जाने और साक्ष्य मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया. न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

''दुष्कर्म पीड़िता के साथ अश्लील बातें करने और अन्य आरोप में दारोगा की गिरफ्तारी हुई है. उसे जेल भेज दिया गया. इस मामले को लेकर कोर्ट में युवती के 164 का बयान भी दर्ज कराया गया. आरोपित दारोगा बेगूसराय जिले का रहने वाला है और वह डेल्हा थाने में तैनात था.'' -रवि रंजना कुमारी, महिला थानाध्यक्ष

ये भी पढ़ें- छात्राओं के साथ प्रिंसिपल करता था 'गंदी बात', ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP