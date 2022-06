गयाः बिहार के गया में पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह (smugglers arrested with brown sugar in Gaya) के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ मिली है. पुलिस की विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ से अधिक मूल्य की हेरोइन जब्त (2 crore Brown sugar seized in Gaya) की है. साथ ही तीन तस्करों की भी गिरफ्तार किया है. पुलिस अब मादक पदार्थों की तस्करी में जुटे तस्करों के अन्य सद्स्यों का पता लगाने में जुटी है.





बाइक से हेरोइन की सप्लाईः जानकारी के मुताबिक अंतरराज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के तीन तस्करों को गया-डोभी मार्ग के डीवीसी सुपर ग्रिड के पास से गिरफ्तार किया गया. पुलिस को इस संबंध में इनपुट मिला था, जिसके बाद छापेमारी शुरू की गई. इसी क्रम में बाइक से आ रहे 3 युवकों को रोका गया और उनकी जांच की गई, तो बाइक की डिक्की से 2 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी हुई. जिसकी कीमत 2 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है. वैसे पुलिस के मुताबिक अनुमानित बाजार में इसकी कीमत करीब ढाई करोड़ तक की हो सकती है.







झारखंड से लाया जा रहा था ब्राउन शुगरः एसडीपीओ बोधगया अजय प्रसाद ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी, कि झारखंड से डोभी के रास्ते अवैध मादक पदार्थ की बड़ी खेप लेकर दो लोग बाइक से आ रहे हैं. दोनों बाइकों काले रंग की पल्सर बीआर 02बीसी 2885 व नीले रंग की ग्लैमर बीआर 02एएन 1073 की जानकारी दी गई थी. बताया गया था कि तस्कर बोधगया के रास्ते गया शहर में जाने वाले हैं. बोधगया पुलिस को इसकी सूचना मिलने के साथ ही इसकी जानकारी वरीय अधिकारी को दी गई. उसके बाद पुलिस की एक टीम गठित कर गया-डोभी मुख्य सड़क के मस्तपुरा गांव के पास घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया गया.

"सूचना के आधार पर जैसे ही पुलिस को चिन्हित बाइक नजर आई, टीम के जवानों ने बाइक पर सवार तीनों युवक को रोका लेकिन वो भागने की कोशिश करने लगे, फिर भी पहले से ही मुस्तैद जवानों ने तीनों को धर दबोचा. बरामद किए गए 2 किलो हेरोइन की कीमत अनुमानित मार्केट में अधिकतम ढाई करोड़ रुपये है. तस्करी में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस गिरोह के रैकेट का पता लगाने के लिए कार्रवाई चल रही है"- अजय प्रसाद, एसडीपीओ







गया के ही रहने वाले हैं तीनों तस्करः एसडीपीओ के मुताबिक तस्कर डोभी थाना क्षेत्र के कोसमा गांव के रहने वाले रामचरितर चौधरी का 25 वर्षीय पुत्र विजय कुमार, मोहनपुर थाना क्षेत्र के चन्हुआ गांव के रहने वाले पून चौधरी का 25 वर्षीय पुत्र रविंद्र कुमार और मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के केन्दुई के रहने वाले जतन चौधरी के 25 वर्षीय पुत्र धर्मेंद्र कुमार हैं. पुलिस की पूछताछ में धर्मेंद्र ने बताया कि विजय कुमार और रविंद्र कुमार को दूसरे व्यक्ति द्वारा झारखंड से मादक पदार्थ मुहैया कराया जाता है. धर्मेंद्र डोभी से दोनों तस्करों के साथ गया के लिए ब्राउन शुगर लेकर निकला था, जो गया पहुंचने के पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया. इस छापेमारी में बोधगया थानाध्यक्ष रुपेश कुमार सिन्हा, एसआई सीताराम यादव और एसआई आस नारायण यादव शामिल थे.