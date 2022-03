गया: बिहार के गया में पुरानी पेंशन बहाली की मांग (Demand for restoration of old pension in Gaya) को रविवार यानी 27 मार्च को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ सेमिनार का आयोजन (Seminar Organized in Gaya) करेगा. जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई के सांसद चिराग पासवान, जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉ. अरुण कुमार, विशिष्ट अतिथि के रूप में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी ऋतुराज कुमार शामिल होंगे. इस सेमिनार में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता जमुई के सांसद चिराग पासवान से अपनी बात संसद में उठाने की मांग करेंगे.

इस संबंध में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ के सचिव विकास कुमार ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली और नई पेंशन नीतियों के खिलाफ 27 मार्च को सेमिनार का आयोजन होगा. जिसमें कर्मचारियों की हितों को लेकर आगामी सम्मेलन में एकजुट होकर सफल बनाने का आह्वान किया जाएगा. इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी कर्मियों के हित, उनके अधिकारों पर एकजुट होने और संघर्ष करने पर जोर दिया जाएगा. डाक कर्मचारियों की मांग है कि नई अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार डाक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन को लागू नहीं करती तो 28 और 29 मार्च को गया प्रमंडल में तालाबंदी कर कामकाज को ठप रखेंगे. सरकार की आंखों में जो पट्टी बंधी हुई है, उसे कर्मचारियों ने मिलकर हटाने का निर्णय लिया है. जिसको लेकर 'बुढ़ापे की लाठी' सेमिनार का आयोजन किया जाएगा.

वहीं, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि 2004 से नई पेंशन नीति लागू कर दी गई. जिससे रिटायर होने के बाद बहुत ही कम पेंशन की राशि मिलती है. जिसमें परिवार का तो दूर अपना भी गुजारा नहीं हो पाता, जबकि 2004 से पहले जो पेंशन नीति थी उसमें रिटायर के बाद अच्छी पेंशन मिलती थी. नई पेंशन नीति के तहत मिलने वाली पेंशन से रिटायर हुए कर्मचारियों को जीवन का गुजार करना मुश्किल है. ऐसे में रिटायर होने वाले कर्मचारी बुढ़ापे में कहां जाएंगे. इसलिए पुरानी पेंशन नीति लागू कराने को लेकर सेमिनार का आयोजन किया जाएगा.

