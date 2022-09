गया: बिहार के गया में एक ऑटो ने रेल फाटक में धक्का मार (Auto Collision To Rail Crossing Gate in Gaya) दिया. जिससे रेल फाटक क्षतिग्रस्त हो गया. रेल फाटक के क्षतिग्रस्त होने के कारण कुछ देर के लिए नई दिल्ली-कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस (New Delhi Kolkata Rajdhani Express) रुकी रही. हादसा गुरपा-पहाड़पुर स्टेशन के बीच शाहपोखर गेट नम्बर 38 पर हुआ था. घटना के बाद मौके पर ऑटो चालक वाहन छोड़कर भाग गया.

टक्कर से फाटक का सिस्टम क्षतिग्रस्त: घटना की जानकारी फाटक मैन संजीत कुमार ने पहाड़पुर स्टेशन को दिया. लाल सिग्नल रहने के कारण शुरू की नई दिल्ली-कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस को पांच मिनट के लिए रोकना पड़ा. सिंगल हरा होने के बाद राजधानी एक्सप्रेस को आगे कोलकता के लिए रवाना किया गया. हादसे में फाटक का सिस्टम क्षतिग्रस्त हो गया था.



फाटक को बनाने में लगे दो घंटे: सूचना पर आरपीएफ और पीडब्लूआई शाहपोखर मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त फाटक को ठीक कराया गया. धक्का से पूरा सिस्टम क्षतिग्रस्त हो गया था. उसे ठीक करने में रेल कर्मी को दो घंटे मेहनत करने पड़े. आरपीएफ आरक्षी टेम्पू को कब्जे में लेकर पहाड़पुर लेते गये. टेम्पू किसका है, इसका पता रेल पुलिस लगाने में जुट गई है.