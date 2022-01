गया: कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave Of Corona) से बचाव के लिए नगर निगम के अधिकारियों और सफाईकर्मियों द्वारा लगातार चौथे दिन भी सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया. इस दौरान मेयर गणेश पासवान, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव सहित निगम के तमाम अधिकारी और कर्मचारियों ने खुद शहर की सड़कों और मकानों को सैनिटाइज किया. अभियान के दौरान बागेश्वरी मोहल्ला पहुंचे मेयर, डिप्टी मेयर और सफाईकर्मियों का लोगों ने फूल-माला पहनाकर (Public welcome To Municipal Workers In Gaya) स्वागत किया.

यह अभियान नगर निगम के वार्ड संख्या 4, 5 और 6 में चलाया गया. इस मौके पर मेयर गणेश पासवान ने कहा कि नगर निगम का सैनिटाइजेशन अभियान लगातार चलता रहेगा. आज वार्ड संख्या 4, 5 और 6 में अभियान चलाया गया. उन्होंने कहा कि इस तरह से स्वागत करने से इस कार्य में जुड़े लोगों का उत्साह बढ़ता है और सफाईकर्मी उत्साह के साथ कार्य करते हैं.

वहीं, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में उतार-चढ़ाव हो रहा है. इसलिए उन्होंने ठाना है कि यहां से कोरोना को पूरी तरह खत्म कर देना है. यही वजह है कि व्यापक पैमाने पर नगर निगम के विभिन्न वार्डो में यह अभियान चल रहा है. मास्क वितरण के साथ-साथ लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है. डिप्टी मेयर ने कहा कि कड़ाके की ठंड में हमलोग नगर निगम स्टोर से वाहनों के काफिले के साथ निकलते हैं और अभियान को अमलीजामा पहनाते है.

बता दें कि शहर के आम नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए, गया नगर निगम लगातार प्रयत्नशील है. इसी प्रयास के तहत निगम योद्धा दिन ही नहीं बल्कि रात में भी काम में जुटे हुए हैं. गया नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास को भी सैनिटाइज किया था. इसके अलावा वार्ड में स्थित अन्य घरों को भी सैनिटाइज किया गया था.

