गया: जिले की पुलिस ने आभूषण चोरी कांड एवं बच्चा अगवा कांड (child kidnapping case in Gaya ) के मामले का सफल उद्भेदन किया है. इस मामले में चोरी गए आभूषणों की भी बरामदगी पुलिस ने कर ली है. इस मामले में अंतरराज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों (four criminals arrested by gaya police) को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार ने बताया कि विगत 4 जनवरी को शहर के मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के विशुनगंज चौक स्थित एक ज्वैलरी दुकान से 5 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात की चोरी हुई थी. पुलिस ने इसे चुनौती के रूप लिया था. इसे लेकर विधि व्यवस्था के एसपी भारत सोनी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था.

टीम द्वारा अनुसंधान के क्रम में यह पता चला कि, इसी तरह की चोरी उत्तरप्रदेश के चंदौली में भी हो रही है. जिसके बाद टीम ने अनुसंधान आगे बढ़ाया और उत्तरप्रदेश के शाहजहांपुर में छापामारी कर चोरी कांड के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने बताया कि, उक्त गिरोह के द्वारा ही गया के विशुनगंज चौक स्थित ज्वेलरी दुकान से जेवरातों की चोरी की गई थी. इनके पास से चोरी किए गए सभी आभूषणों की बरामदगी की गई है. ये अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य हैं, जो विभिन्न राज्यों में इस तरह की चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं.

"बच्चों को अगवा करने वाले एक गिरोह का भी पुलिस ने पर्दाफाश किया है. विगत 3 नवंबर को गया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव निवासी बाल्मीकि सिंह के 7 वर्षीय पुत्र मोहित कुमार को अगवा कर लिया गया था. अगवा करने वाले गैंग ने फिरौती के रूप में 6 लाख रुपये की मांग भी की थी. पुलिस दबिश के कारण अपहरणकर्ता उक्त बच्चे को गया जिले के बंधुआ रेलवे गुमटी के पास छोड़ फरार हो गये थे."- आदित्य कुमार, एसएसपी, गया

मामले की पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी रही. तकनीकी अनुसंधान के क्रम में इस अपहरण कांड में शामिल 4 लोगों को नवादा जिले से गिरफ्तार किया गया है. जिनमें मुख्य सरगना रोशन कुमार एवं उनके सहयोगी छोटू कुमार उर्फ़ कमांडो, शिवम कुमार मिश्रा, सत्यम कुमार उर्फ नेपाली को गिरफ्तार किया गया है. इनके पास से फिरौती कांड में इस्तेमाल किए गए मोबाइल, सिम कार्ड व स्कॉर्पियो को भी जब्त किया गया है. उन्होंने बताया कि, इस घटना में तीन और लोग शामिल थे, जो फरार हैं. फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है. इस घटना के बारे में पुलिस ने बताया कि, बच्चे के अपहरण कांड में एक रिश्तेदार भी शामिल था, जिसकी निशानदेही पर उक्त मामले का उद्भेदन किया गया है.

