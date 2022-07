गया: बिहार के गया में सड़क पर मछली लूटने की होड़ (People Looted Fish On Road In Gaya) मच गई. जिले के आमस जीटी रोड (Amas GT Road In Gaya) पर मछली की लूट करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में लोग बड़े- छोटे बर्तन, पॉलिथीन, बाल्टी आदि लाकर मछली भर-भर के घर को ले जाते दिख रहे हैं. दरअसल बीती रात्रि को पिकअप वैन और कंटेनर में टक्कर हो गई. इसके बाद मछली लोड पिकअप से मछलियां नीचे गिरने लगी. किसी को इसकी जानकारी हुई तो उसने पूरे इलाके में ही यह खबर फैला दी, जिसके बाद सैंंकडों की संख्या में लोग मछलियों की लूट करने जीटी रोड पर पहुंच गए.

मछलियों से पट गई सड़क : मिली जानकारी के अनुसार जिले से होकर गुजरने वाली जीटी रोड पर आमस प्रखंड के हमजापुर के निकट पिकअप से मछलियां इतनी गिरी की मछलियों से सड़क पट गया. कोई कटोरा तो कोई बाल्टी, पालिथीन और बड़े बर्तन लेकर मछली लूटने के लिए मौके पर पहुंच गए. वाहनों की लाइट की मदद से लोग सड़क पर से मछलियां बटोरने के खेल में जुटे रहे. मछलियां बेहद छोटी-छोटी थीं. इसलिए मछली बटोरने का खेल रात भर चलता रहा. कोई एक किलो तो कोई दो किलो मछलियां अपने-अपने घर ले गए. हालांकि स्थानीय लोगों का कहना था कि घटना रात में हुई.







मछली लोड पिकअप और कंटेनर में टक्कर : लोगों के मुताबिक मछली लोड पिकअप में कंटेनर की टक्कर के बाद पिकअप के चालक और खलासी को चोटें भी आई. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि- 'मछली लदा पिकअप वैन बहुत ही तेज गति से आ रहा था. अचानक से हमजापुर के निकट बेकाबू हो गया और खड़े कंटेनर में जोर की टक्कर मार दिया. इससे पिकअप वैन पर विभिन्न पैकेटों में रखी गई हजारों की संख्या में मछलियां धक्के के झटके से पानी सहित सड़क पर बिखर गईं. मछलियों के सड़कों पर गिरते ही उसे लूटने की होड़ मच गई.'