गया: गया के मानपुर पटवाटोली में आईआईटीयन की पौध (IITians in Gaya) तैयार की जा रही है. सफल होने के बाद देश-विदेश में जॉब करने वालों द्वारा इस कड़ी को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है. आईआईटी की सफलता को लेकर पहले से मशहूर पटवाटोली को विलेज ऑफ आईआईटीयन (Village of IITians of Bihar) बनाने की तैयारी है. इस बड़े मकसद में छात्रों को सफल करने के लिए निशुल्क पूरी पढ़ाई की व्यवस्था है. इससे वर्तमान में 'वृक्ष संस्था' का नाम दिया गया है. ऐसे में गरीब तबके से लेकर आम छात्र आईआईटीयन बनने के सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं. ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है. इसके लिए दिल्ली से क्लास ली जाती है.

पावरलूमों के कर्कश शोर के बीच पढ़ाई: मानपुर का पटवाटोली पावरलूम उद्योग (Patwatoli Powerloom Industry of Manpur) के लिए जाना जाता है. यह आईआईटीयन के क्षेत्र में सफल छात्रों के लिए भी मशहूर है. पावरलूमों के कर्कश शोर के बीच गया के परवाटोली में वृक्ष नाम की निशुल्क शिक्षण केंद्र बनी है. यह नई पहल है. इससे सैकड़ों छात्र सफल भी हो चुके हैं. गया के मानपुर पटवा टोली मोहल्ला में पटवा समुदाय के सैंकड़ों परिवार निवास करते हैं. संकरी गलियां और हज़ारों पावरलूम की कर्कश शोर के बावजूद यह मोहल्ला अब धीरे-धीरे विलेज ऑफ आईआईटीयंस के रूप में जाने जाना जाने लगा है.





सैकड़ों IIT छात्र दे चुका है पटवाटोली: निशुल्क शिक्षा देने वाली वृक्ष संस्था की वजह से अब प्रत्येक वर्ष दर्जन भर से अधिक छात्र आईआईटी और जेईई की परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं. इस सफलता का आधार निशुल्क संचालित शिक्षण संस्थान वृक्ष विद द चेंज है. यहां पावरलूमों की कर्कश आवाज और संकरी गलियों में अवस्थित कुछ कमरों में आईआईटीयंस की नई पौध तैयार हो रही है. यह संस्थान सफल आईआईटियन के आपसी आर्थिक सहयोग से वर्ष 2013 से संचालित है.

गरीब छात्रों को मिली वृक्ष की छांव: वृक्ष संस्था के जरिए छात्रों को तमाम प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती है. बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाती है. पटवाटोली के वैसे लोग जो इंजीनियरिंग पास कर देश दुनिया के विभिन्न स्थानों पर जॉब कर रहे हैं. वह इस संस्थान को दिल खोलकर मदद करते हैं, ताकि उनकी भावी पीढ़ी भी उन जैसे ही बन सके. यह परंपरा अब चल पड़ी है, जिसके कारण ही यहां के बच्चे हर वर्ष सफलता की परचम लहराते हैं.

ऐसे हुई थी वृक्ष संस्था की शुरूआत: वहीं संस्थापक चंद्रकांत पाटेकर ने बताया कि मेरे कुछ दोस्त थे जो पढ़ाई करना चाहते थे लेकिन उनके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे. बचपन में मैंने देखा कि कैसे मेरे दोस्तों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी. उसी समय से हमलोगों को लग रहा था कि हमें कुछ करना चाहिए. हमारी कोशिश है कि पैसों के कारण कोई बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए. यहां हर घर में इंजीनियर हैं,उन सभी का सपोर्ट हमें मिलता है. एक जितेंद्र सिंह 1992 के पास आउट हैं वो भी पूरा सपोर्ट करते हैं.

"एक जितेंद्र भईया हैं वो 1992 में पास हुए थे. उनको अच्छा जॉब लगा. अभी जितेंद्र सिंह यूएसए में हैं. उन्हें ही देखकर बहुत लोग मोटिवेट हुए. वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं. यहां से पिछले साल 8 बच्चे पास आउट हुए थे. कुल डेढ़ सौ के करीब बच्चे अबतक सफल हो चुके हैं."- चंद्रकांत पाटेकर, संस्थापक

छात्र ने कहा: वहीं संस्था में पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने कहा कि मोबाइल न होने के कारण परेशानी हो रही थी. एक घर में अगर एक मोबाइल है और बच्चे ज्यादा हैं तो सभी को ऑनलाइन क्लास करने में समस्या आ रही थी. कोरोना में परेशानी काफी बढ़ गई थी. लेकिन अब ऑनलाइन क्लासेस से बहुत सहूलियत हुई है. मैं अगर सफल हुआ तो आगे भी दुसरे छात्रों की मदद जरूर करूंगा, जैसे आज मेरी मदद की जा रही है.

अब रंगीन धागों में उलझकर नहीं रहेगा भविष्य: पटवा टोली के गांव के पूर्वज कपड़ा उद्योग से जुड़े हैं. गांव में घुसते ही आज भी आपको धागे की महक, मशीन की तेज आवाज आदि सुनाई दे सकती है. यहां के लोगों का मुख्य और एकमात्र व्यवसाय कभी बुनाई ही हुआ करती थी. यहां जाति मायने नहीं रखती. हर वर्ग कपड़ा उद्योग से जुड़ा है. लेकिन आधुनिक युग में पूरी तरह से गांव का परिदृश्य बदल चुका है. यहां के माता-पिता अब रंगीन धागों में उलझकर नहीं रह गए हैं. अपने बच्चों के भविष्य को इस रंगीन धागे के अनदेखे संघर्ष की छाया में रखे जरूर, लेकिन उनका भविष्य इस छाया से कोसों दूर है. एक तरफ कपड़े की बुनाई तो दूसरी ओर आईआईटी के छात्रों को बनाकर यहां के लोगों ने सच में कमाल कर दिया है.

