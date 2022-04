गया: बिहार के गया में सशस्त्र सीमा बल और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में वर्षो से फरार चल रहे नक्सली को गिरफ्तार (Wanted Naxalite arrested in Gaya) कर लिया गया. सशस्त्र सीमा बल 29वीं वाहिनी के कमांडेंट एचके गुप्ता को नक्सली की मौजूदगी के संबंध में सूचना मिली थी. इसके बाद एसएसबी की कार्रवाई में घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार नक्सली चरित्र यादव पर स्कूल में आईईडी रखने का आरोप (charitara Yadav Accused of possessing IED in school) है.

सशस्त्र सीमा बल बीबीपेसरा के कंपनी कमांडर अनीश कुमार ने बताया कि गया जिले के बाराचट्टी पुलिस बल और सशस्त्र सीमा बल बीबीपेसरा टीम की संयुक्त कार्रवाई में वांछित नक्सली को गिरफ्तार किया गया है. कंपनी कमांडर अनीश कुमार ने बताया कि बाराचट्टी थाना अंतर्गत सोभ मिडिल स्कूल में आईईडी रखने के आरोप में चरित्र यादव वांछित था. इसे सुलेबट्टा से गिरफ्तार किया गया है. नक्सली चरित्र जी उर्फ चरित्र यादव बाराचट्टी थाना अंतर्गत चौरधा का निवासी है. इससे पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली है. पूछताछ के बाद उसे बाराचट्टी थाना के हवाले कर दिया गया है.

गया जिले के बाराचट्टी थाना अंतर्गत सोभ मिडिल स्कूल में आईईडी रखने के आरोप में चरित्र यादव वांछित नक्सली था. उसे सुलेबट्टा से गिरफ्तार किया गया है. इस हार्डकोर नक्सली को पकड़ने के लिए सशस्त्र सीमा बल और पुलिस टीम काफी दिनों से उसकी तलाश कर रही थी -अनीश कुमार, कंपनी कमांडर सशस्त्र सीमा बल बीबीपेसरा

