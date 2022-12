गया: बिहार के गया के नक्सल (Naxli In Gaya) प्रभावित डुमरिया थाना के प्राथमिक विद्यालय बरवाडी की दीवार पर प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी (Banned Naxali Organization CPI Maoist) ने पोस्टर चास्पा किया है. नक्सलियों ने अपने घटक पीएलजीए के 18वीं वर्षगांठ एवं 19वें स्थापना दिवस को लेकर पोस्टर लगाया (Naxli Put Up Poster In Gaya) है. सरकारी स्कूल पर नक्सली पोस्टर चिपकाने से इलाके (Naxli Put Up Poster On Government School In Gaya) में दहशत का माहौल है. वहीं, नक्सली संगठन ने चार लोगों को हाजिर होने का फरमान भी जारी किया है. इन पर चोर गिरोह संचालित करने की बात लिखी है.

नक्सली PLGA का स्थापना दिवस मनाने में जुटे : गुरुवार की सुबह को गया के बरवाडी सरकारी विद्यालय पर नक्सली पर्चा देख लोगों में दहशत फैल गया. नक्सली पर्चे में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सबसे मारक और छापामार युद्ध के लिए कुख्यात पीएपीएलजीए दस्ता के 19 वें स्थापना दिवस मनाने की बात लिखी है. नक्सली पर्चे में लिखा गया है कि 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक सप्ताहिक दिवस के रूप में स्थापना दिवस मनाएंगे. वहीं, पार्टी के संस्थापक नेता को याद करते हुए पोस्टर में नक्सलियों ने स्थापना दिवस के अवसर पर भारी संख्या में नवयुवक एवं नव युवतियों के शामिल होने की बात कही है.

चोर गिरोह को हाजिर होने का फरमान : नक्सली चार लोगों को चोर गिरोह चलाने की बात बताते हुए उन्हें हाजिर होने का नक्सली फरमान भी जारी किया है, जिसमें अफताब अंसारी, जुबेर अंसारी, शशिकांत रविदास और सुनील पासवान का नाम लिखा है. इस संबंध में गया एसएसपी हरप्रीत कौर ने कहा है कि नक्सली पोस्टर चिपकाने की सूचना मिली है. इसको लेकर जांच की जा रही है.

'नक्सली पोस्टर चिपकाने की सूचना मिली है. इसको लेकर जांच की जा रही है. इसे लेकर इमामगंज एसडीपीओ मनोज राम और सीआरपीएफ के कमांडेंट से बात हुई है. इस पर छानबीन चल रही है. सुरक्षा बल इसे लेकर कार्रवाई में जुटे हुए हैं.' - हरप्रीत कौर, एसएसपी, गया