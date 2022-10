गया: बिहार के गया (Rape In Gaya) में नाबालिग के साथ मंदिर में दुष्कर्म (Misdeed With Minor Girl In Gaya ) करने का मामला सामने आया है. मंगलवार की देर शाम को 40 वर्षीय शख्स ने घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया. आरोपी अपराधिक प्रवृत्ति का बताया जा रहा है. ये मामला जिले के रामपुर थाना क्षेत्र की है. पीड़िता के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत की है. जिसके पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने आरोपी को पकड़ा: जानकारी के अनुसार रामपुर थाना क्षेत्र की रही एक नाबालिग 12 वर्षीय लड़की को बहला-फुसलाकर आरोपी शख्स मंदिर ले गया. मंदिर में ले जाने के बाद नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पीड़ित बच्ची की आवाज सुनकर जब लोग एकत्रित हए तो आरोपी मौके से फरार हो गया. इसके बाद पीड़िता को लेकर परिजन रामपुर थाना को पहुंचे. पुलिस ने त्वरित रूप से छापेमारी शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

"नाबालिग से दुष्कर्म की घटना हुई है. पुलिस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है. बुधवार को पीड़िता का बयान कोर्ट में दर्ज कराया जाएगा" -रवि कुमार, रामपुर थानाध्यक्ष

आरोपी पर पहले से कई मामले: जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी पर पहले कई मामले चल रहे हैं. पुलिस आरोपी के आपराधिक रिकार्ड खंगाल रही है. वहीं पीड़िता की स्थिति को देखते हुए उसे इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया. पीड़िता का मेडिकल करवाया जाएगा. इस मामले में पुलिस केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.