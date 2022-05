गया: बिहार के गया जिले में ईंट भट्ठे (Crime In Gaya) के मालिक को फंसाने के लिए महादलित परिवार के लोगों ने खुद अपने फूंस की झोपड़ी में आग लगाई. आगजनी करने के बाद महादलित परिवार के लोगों ने उल्टे आगजनी के केस में भट्ठे के मालिक को फंसा (owner trapped in Fire case In Gaya) दिया. पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है. जल्द ही मामले की छानबीन करने की बात कही है.

मामला जिले के चाकन्द थाने (Chakand Police Station In Gaya) का है. वहां से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें अपनी ही फूंस की झोपड़ी में कुछ लोग खुद ही आग लगाते दिख रहे हैं. दरअसल, इन लोगों से कोई शख्स पैसे मांगने आया था. लेकिन ये लोग उस व्यक्ति को पैसा देना नहीं चाह रहे थे. इसलिए उनलोगों ने झोपड़ी में आग लगा दिया ताकि पैसे मांगने आए शख्स को झूठे केस में फंसाने में सफल हो सकें. एफआईआर करने के बाद वे लोग इसमें वे सफल भी हुए. जब घर को जलाने का वीडियो वायरल हुआ तो पूरे मामले की हकीकत सामने आ गई.



बकाए रुपए मांगने गया था भट्ठा मालिक- घटना के संदर्भ में जानकारी मिली कि चाकंद थाना के रसलपुर गांव के रहने वाले नैतिक सिंह ईट भट्टा का संचालन करते हैं. ईंट ढोने के लिए ट्रैक्टर के चालक रूप में रसलपुर भुईंटोली के वीरेंद्र मांझी और छोटू मांझी को रखे थे. इसके अलावे कई महादलित मजदूर के रूप में भी काम करते थे. कुछ दिनों से रसलपुर भुईटोली का वीरेंद्र मांझी और छोटू मांझी काम पर नहीं आ रहा था. इसे लेकर नैतिक सिंह अपने कर्ज के रूप में दिए रुपए को मांगने रसलपुर भुईटोली पहुंचे. वहां पहुंचकर उसने जैसे ही कर्ज में दिए रुपए मांगे तो रसलपुर भुईटोली के लोग उनके साथ मारपीट करने लगे. मारपीट कर गंभीर रूप से घायल भी कर दिया. इसके बाद ईट भट्टे के मालिक को फंसाने के लिए महादलितों ने खुद अपनी ही फूंस की झोपड़ियों में आग लगा दी. आग लगाते समय यह भी बातें कर रहे थे कि अब इस मालिक को भी फंसा देंगे. उनलोगों के द्वारा यह भी कहा जा रहा था कि कोई बोलेगा भी नहीं कि हमारे द्वारा ही आग लगाई गई है.







अब वीडियो हो रहा तेजी से वायरल: इस तरह की घटना करने के बाद महादलित टोले के लोग चाकन्द थाना में गए. थाने में जाकर नैतिक सिंह व उसके भाई के खिलाफ मारपीट करने और झोपड़ियों में आग लगाने का केस(Viral Video On fire In Gaya) दर्ज करा दिया. पुलिस ने भी बिना जांच पड़ताल किए एससी- एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया. जिसमें मारपीट करने और महादलितों के घरों में आग लगाने का आरोप लगाया गया. वहीं घायल ईट भट्टे के मालिक नैतिक सिंह व उसके भाई विपुल कुमार को हिरासत में लेकर इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती कराया. फिलहाल नैतिक सिंह और विपुल कुमार का इलाज जेपीएन अस्पताल में चल रहा है. इधर इस तरह का वीडियो वायरल होने के बाद नैतिक सिंह के परिवार के लोग न्याय की मांग करते हुए गुरुवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचे.



पुलिस मामले की जांच करे, फिर हो कार्रवाई: जेपीएन में भर्ती नैतिक सिंह ने बताया कि वायरल हुआ वीडियो पूरी घटना की हकीकत बयां कर रहा है. वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस को मुझे न्याय देना चाहिए. इस मामले की जांच कर पुलिस उचित कार्रवाई करे, ताकि मुझे इंसाफ मिल सके. भट्ठे के मालिक ने बताया कि वह अपना बकाया पैसा मांगने के लिए महादलित टोले पर गए थे. इस दौरान उनलोगों ने पैसा नहीं दिया और हमदोनों भाईयों पर हमला कर दिया. घरों में आग लगाकर उसे फंसाने के लिए महादलितों ने साजिश की.





दोनों ओर से किया गया एफआईआर- इस संबंध में चाकन्द थाना के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार (SHO Chankand Mritayunjay Kumar) ने बताया कि दोनों और से केस दर्ज किया गया है. पुलिस के हिरासत में नैतिक सिंह और विपुल कुमार का इलाज चल रहा है, जिन्हें जेल भेजा जाएगा. वही दूसरे पक्ष के छोटू मांझी को भी गिरफ्तार किया गया है. थानाध्यक्ष ने बताया कि घटना के बीच एक वीडियो सामने आया है. जिसमें महादलितों द्वारा खुद ही अपने घरों में आग लगाने की बात सामने आई है. पूरे मामले की छानबीन की जा रही है. उसके बाद उस वीडियो की भी जांच की जाएगी. उसके बाद इस मामले की जांच की जाएगी.

