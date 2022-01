गया: बिहार में शराबबंदी कानून लागू (Liquor Ban In Bihar) होने के बावजूद आए दिन (Liquor Smuggling In gaya) शराब की तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं. शराब की तस्करी में तरह-तरह के हथकंडे अपनाये जा रहे हैं. जिसका उदाहरण गया जिले में देखने को मिला है. जहां, मगध मेडिकल थाना के पहाड़पुर गांव के पास उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने एंबुलेंस से (Liquor Recovered From Ambulance In gaya) 100 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया है. हालांकि इस दौरान एंबुलेंस ड्राइवर भागने में सफल रहा.

दरअसल, उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि एक एंबुलेंस (Liquor Recovered From Ambulance In gaya) से 100 कार्टन शराब रांची से पटना पहुंचाई जा रही है. इसको लेकर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर एंबुलेंस को जब्त कर लिया. जिसमें 100 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुआ. हालांकि, एंबुलेंस का चालक फरार हो गया. इस दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने एक वैन को भी जब्त किया है. जिसके अंदर भी भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है और वैन पर सवार 2 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

बता दें कि, शराब लोड एंबुलेंस का नंबर उत्तर प्रदेश का है. इस संबंध में उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त ओमप्रकाश कुमार ने बताया कि, एंबुलेंस में शराब लोड कर रांची से पटना पहुंचाई जा रही थी. मामले की छानबीन की जा रही है और एंबुलेंस सरकारी है या निजी इसकी भी जांच की जा रही है. वहीं, वैन से शराब मिलने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मामले में केस दर्ज कर लिया गया है. दोनों गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है.

