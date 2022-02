गया: बिहार के गया जिले के बेलागंज प्रखंड के मेन थाना अंतर्गत आढ़तपुर गांव में बीते दिनों पुलिस द्वारा महिलाओं के साथ किए गए कार्रवाई (Police Beaten Up Women With Tied Hands In Gaya) के विरोध में जन अधिकार पार्टी ने आक्रोश मार्च निकाला (Jan Adhikar Party Took March In Gaya) गया. यह मार्च शहर के किरानी घाट से टावर चौक, जीबी रोड होते हुए जिला मुख्यालय तक पहुंचा. इस दौरान जाप कार्यकर्ताओं ने बेलागंज बाजार की दुकानों को घूम-घूमकर बंद करवा दिया.

इस मौके पर जाप के प्रदेश प्रवक्ता राजीव कुमार कन्हैया ने बताया कि बीते दिनों बेलागंज प्रखंड के आढ़तपुर गांव में जो घटना घटी है, वह अमानवीय है. आए दिन इस तरह की घटना बिहार में घट रही है. उन्होंने बिहार सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक ओर बिहार सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं दूसरी ओर बिहार पुलिस द्वारा महिलाओं के साथ बर्बरता पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है.

जाप नेता ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इस घटना में शामिल पुलिस पदाधिकारियों को चिन्हित कर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाये, नहीं तो जन अधिकार पार्टी के द्वारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि वे बिहार सरकार से मांग करते है कि इस मामले को गंभीरता से लेकर दोषियों पर जल्द कार्रवाई करें.

जाप प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव बीते दिन बेलागंज के आढ़तपुर गांव आए थे और उन्होंने आगामी 7 मार्च को राजभवन मार्च करने का भी ऐलान किया है. जिसमे सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे. आक्रोश मार्च के दौरान युवा शक्ति के जिलाध्यक्ष ओम यादव, नगर प्रखंड अध्यक्ष चौथी यादव, बेलागंज अध्य्क्ष उपेंद्र कुमार निराला, संतोष कुमार, मंटू कुमार, अर्जुन यादव, उदय कुमार, राजा बाबू, अमरजीत कुमार, सुनील कुमार, रामचंद्र यादव, रामकृपाल यादव, मुकेश नारायण, लालू कुमार, सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे.

