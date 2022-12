गयाः बिहार के गया के बोधगया अंतर्गत दो ऐतिहासिक स्थलों पर जी-20 के प्रतीक चिन्हों के साथ 7 दिनों तक लाइटिंग को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है. स्थानीय से लेकर दूरदराज से आने वाले पर्यटकों में भी काफी खुशी है. दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों को खुशी इस बात की है, कि इस बार जी-20 की अध्यक्षता (India will assume presidency of G20) भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. वहीं, इस बड़ी उपलब्धि को लेकर देश के 100 ऐतिहासिक स्थलों पर (100 monuments to be illuminated) जी-20 के प्रतीक चिन्हों के साथ लाइटिंग की योजना को काफी सराह रहे हैं.

इसे भी पढ़ेंः भारत को सौंपी गई जी-20 की औपचारिक अध्यक्षता, पीएम मोदी ने गिनाईं प्राथमिकताएं

दो ऐतिहासिक स्थल का चयनः उनका कहना कि इसमें बिहार के गया के अंतर्गत बोधगया के दो ऐतिहासिक स्थल शामिल (Gaya monuments to be illuminated) किए गए हैं. काफी गौरव की बात है. इससे बिहार के पर्यटन को और मजबूती मिलेगी. वही 7 दिनों तक चलने वाली यह लाइटिंग विशेष होगी. मध्यप्रदेश के मैहर से आई संस्कृति जैन बताती है कि इंडिया इस बार जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है. यह काफी बड़ा समय है. इसकी उन्हें बड़ी खुशी है. वहीं, वाराणसी से बोधगया को पहुंचे पर्यटक राकेश कुमार बताते हैं कि जी-20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे.

इसे भी पढ़ेंः Controversy on G20 logo : जी-20 के लोगो में कमल, कांग्रेस को हुई आपत्ति तो भाजपा ने दिखाया 'आईना'

देश के लिए गौरव की बातः बिहार के 2 स्थल पर जी 20 के प्रतीक चिन्ह के साथ रोशनी की जाएगी. यह काफी बड़ा समय है. वहीं, टूरिस्ट गाइड हरेंद्र कुमार बताते हैं कि बोधगया के दो स्थानों को जी-20 के प्रतीक चिन्हों के साथ की जाने वाली लाइटिंग में शामिल किया गया है. यह अगले 7 दिनों तक चलेगी, जो आज से शुरू हो रही है. पहला 80 फीट बुद्ध प्रतिमा और दूसरा सुजाता स्तूपा है. यह बङी उपलब्धि वाला समय है, जब जी-20 की अध्यक्षता भारत करेगा. वही बिहार के गया जिला अंतर्गत बोधगया के 2 ऐतिहासिक स्थान में जी-20 के प्रतीक चिन्ह के साथ भव्य लाइटिंग होगी.