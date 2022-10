गया: बिहार के गया जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक पिता ने 5 साल के मासूम बच्चे के सामने उसकी मां को मौत के घाट उतार (mother put to death in front of the child) दिया. घटना गया जिले के मगध विश्वविद्यालय थाना (Magadh University Police Station) अंतर्गत अतिया गांव की है. मां की मौत के कातिल का खुलासा 5 साल के बच्चे ने किया.

ये भी पढ़ें- लखीसराय में जमीन विवाद में फायरिंग, बदमाशों ने मां और बेटे को मारी गोली

पति ने पत्नी को मारा: बताया जा रहा है कि मृतक महिला का कोई भाई नही था, जिसके कारण मृतक महिला का पति अपनी पत्नी से अपने मायके के हिस्से की जमीन रजिस्ट्री करवाने का दबाव बना रहा था. ऐसा नहीं करने पर उसने अपने पिता के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी. आरोप है कि तकिया से मुंह दबाकर और ब्लेड से वार कर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया. घटना की जानकारी के बाद मगध मेडिकल थाना की पुलिस अतिया गांव पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया. वहीं पुलिस ने मौके से आरोपित पप्पु यादव को भी हिरासत में ले लिया है.



मासूम ने खोला राज: महिला के मौत की खबर सुमते ही मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में काफी संख्या में अतिया गांव से लोग पहुंचे थे. इस क्रम में मृतका का 5 वर्षीय पुत्र भी अपने चाचा की गोद में था. मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम के मौजूद लोग उस समय दंग रह गए जब मासूम ने अपनी मां की हत्या का राज खोल दिया. मासूम बार-बार कह रहा था कि "पापा ने मेरी मां को मार दिया"



परिजनों ने कहा जमीन नहीं दी तो कर दी हत्या: वहीं मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम के समीप पहुंचे मृतका के मायके के परिजनों ने बताया कि वह लोग मेडिकल मगध मेडिकल थाना के नीमा गांव के रहने वाले हैं. वर्ष 2014 में मृतका सविता देवी की शादी मगध विश्वविद्यालय थाना के अतिया गांव में पप्पू यादव के साथ हुई थी. परिजनों ने बताया कि सविता तीन बहनें थी. कोई भाई नहीं था. ऐसी स्थिति में पप्पु यादव अपनी पत्नी पर दबाव बना रहा था कि उसके मायके की जमीन रजिस्ट्री करा ली जाए. ऐसा नहीं करने पर हत्या की घटना को अंजाम दे दिया गया.

"ससुराल में सविता की हत्या कर दी गई. दो जगह ब्लेड से मारा गया निशान देखा गया है. वहीं तकिया से मुंह दबाकर हत्या की घटना की गई है. पपु यादव ने अपने पिता के साथ मिलकर इस तरह की घटना की'.- चौथी यादव, मृतका के चाचा



पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार: घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मृतका के परिजनों के आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है. फिलहाल आरोपी पति को हिरासत में ले लिया गया है.

"आरोपी पति को हिरासत में ले लिया गया है. मामले की छानबीन की जा रही है. यह मामला हत्या का है या आत्महत्या का, इसकी पड़ताल की जा रही है".- हरप्रीत कौर, एसएसपी गया.





ये भी पढ़ें- मासूम बच्चों की मां की ससुराल वालों ने ले ली जान, 3 महीने की गर्भवती को दहेज में बाइक नहीं देने पर मार डाला