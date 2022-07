गया: जिले के वजीरगंज में वज्रपात की चपेट में आने से आधा दर्जन किशोर झुलस कर घायल (scorched and injured by lightning) हो गए हैं. सभी दोस्त हैं और बारिश के बीच पहाड़ी पर घूमने गए थे. इसी दौरान वज्रपात की चपेट में आ गए. एक को गंभीर हालत में इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल (One admitted to Magadha Medical College Hospital in critical condition) भेजा गया है. अन्य किशोरों का इलाज स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में ही किया जा रहा है.



पहाड़ी पर घूमने के दौरान गिरी आकाशीय बिजली : घटना वजीरगंज के पुनावां में घटी. वज्रपात की चपेट में आने से जो आधा दर्जन किशोर झुलस कर घायल हुए हैं उनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है. घायलों में प्रकाश मांझी का 15 वर्षीय पुत्र मंटू कुमार, दिलीप मांझी का 16 वर्षीय पुत्र गूंगा मांझी एवं सुरेश मांझी का 14 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार, प्रकाश कुमार आदि शामिल है. इनमें से मंटू कुमार की स्थिति गंभीर है, जिसे मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया के लिए रेफर किया गया है. अन्य का इलाज सीएससी स्तर पर किया जा रहा है.



उनावा गांव के रहने वाले हैं सभी : जानकारी के अनुसार पुनावा गांव के रहने वाले ये किशोर अपने घर के पास पहाड़ी पर शाम में घूमने गए थे. इसी बीच अचानक मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश होने लगी, जिसमें ये सभी पहाड़ी पर ही छुप गए. इस क्रम में बारिश के पानी से तो वे बच गए, लेकिन वज्रपात की चपेट में आ गए. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में ड्यूटी पर रहे चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. एजाज अहमद ने बताया कि यहां भर्ती गूंगा एवं रोहित की हालत नियंत्रण में है, जबकि मंटू की स्थिति ठीक नहीं है.

