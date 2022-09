गया: बिहार के गया में बीते रविवार को बालू माफियाओं ने चालान देने से मना करने पर एकलव्य कंपनी के ऑपरेटर को गोली मार दी (Youth Shot Dead By Sand Mafia In Gaya) थी. पटना में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. वहीं पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ दबिश बढ़ाते हुए कार्रवाई की और एक को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है. वहीं मुख्य आरोपी बैजू यादव समेत दो ने कोर्ट में सरेंडर (Murder Accused Arrested From Kolkatta) कर दिया. सरेंडर के दौरान मुख्य आरोपी बैजू यादव कोर्ट में मुस्कराता हुआ नजर आया.

यह भी पढ़ें: नवादा में पांच दिन से लापता शख्स का शव मिला, जमीन विवाद में हत्या की आशंका

बीते रविवार को गोली मारकर हत्या: जानकारी हो कि अतरी थाना के बेलारू गांव के रहने वाली 21 वर्षीय विकास की बीते रविवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अतरी थाना के मिचाईगंज के पास बीते रविवार की शाम को डंप बालू का चालान नहीं देने के बाद बैजू यादव ने अपने साथियों के साथ में विकास की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस घटनाक्रम को लेकर अतरी थाना में बैजू यादव, गोरे यादव और कांधो यादव समेत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था.





यह भी पढ़ें: गया विकास हत्याकांड: पीड़ित परिजन से मिले पप्पू यादव, कहा-अपराधियों में नहीं रहा पुलिस का डर

विपक्ष दलों ने सरकार पर उठाए थे सवाल: हत्या की घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी बैजू यादव का नाम आने के बाद राजनीतिक सियासत भी तेज हो गई थी. इसको लेकर नीतीश सरकार की काफी आलोचन की जा रहा थी. भाजपा, जाप सहित अन्य विपक्षी दलों के बड़े नेता मृतक के परिवार को सांत्वना देने को पहुंचने लगे. जिन्होंने सरकार पर सवाल भी उठाए और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी थी.

तेजस्वी के साथ मुख्य आरोपी का फोटो वायरल: हत्या आरोपी बैजू यादव की तेजस्वी यादव के साथ तस्वीर वायरल भी हुआ था. इस मामले को लेकर भाजपा के प्रतिपक्ष नेता विजय कुमार सिन्हा, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव अतरी पहुंचे थे. इसके बाद गया पुलिस ने कार्रवाई तेज की और आरोपितों के खिलाफ दबिश बनानी शुरू कर दी. पुलिस की दबिश से घबराकर बैजू यादव और गोरे यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया. वहीं तीसरे आरोपित को पुलिस ने कोलकाता से दबोचा.



सरेंडर के दौरान मुस्कुरा रहा था बैजू यादव: सरेंडर के दौरान बैजू यादव मुस्कुरा रहा था. इसकी तस्वीर भी किसी ने खींची और उसे वायरल कर दिया. बैजू यादव के मुस्कुराने के पीछे का क्या राज है, यह पीड़ित परिवार पूछ रहा है. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है. वहीं स्थानीय लोगों में हत्या को लेकर काफी नाराजगी भी है.

"हत्या के मामले में आरोपित रहे एक अभियुक्त को कोलकाता से गिरफ्तार करने में पुलिस सफल रही. वहीं पुलिस की दबिश को देखते हुए बैजू यादव समेत दो आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है" -दिवाकर कुमार विश्वकर्मा, थानाध्यक्ष, अतरी