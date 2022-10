गयाः बिहार के गया में शराब-गांजा के तस्कर (Smuggling Of Ganja In Gaya) छठ जैसे महापर्व के मौके पर भी तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे. शुक्रवार देर शाम एक ऑटो से बड़े पैमाने पर गांजा बरामद (Ganja Recovered From Banana Loaded Auto In Gaya) किया गया, जिसमें छठ पूजा के लिए केला लोडेड था. इससे पहले शुक्रवार की दोपहर दूध वाहन से 1644 बोतल विदेशी शराब भी बरामद की गई थी. बताया जा रहा है कि छठ पूजा में ले जाने के लिए ऑटो में केला लोड किया गया था, लेकिन तस्करों ने मौके को भुनाते हुए इसके बीच में गांजे की बड़ी खेप छुपा दी थी, जिसे पुलिस ने गया में बरामद कर लिया.



झारखंड से लाया जा रहा था गांजाः झारखंड कि ओर से आ रहे एक ऑटो से गया की बाराचट्टी थाना पुलिस ने भारी संख्या में गांजा बरामद किया है. हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गए. पुलिस को सूचना मिली थी कि झारखंड कि ओर से एक ऑटो में केला लोड है और उसमें गांजा या शराब छुपाकर लाई जा रही है. इसके बाद पुलिस ने बाराचट्टी में वाहनों की चेकिंग अभियान चलाया. इस बीच एक ऑटो को रुकवाया गया, लेकिन वाहन रोकने के बाद ऑटो चालक मौके से भाग निकला.

केले के बीच से 16 पैकेट गांजा बरामदः वहीं, पुलिस ने जब ऑटो की जांच की तो इसमें केला लोड पाया. सूचना के अनुसार पुलिस ने इसमें गांजा या शराब होने की पूरी आशंका के साथ तलाशी लेनी शुरू की तो इसमें से गांजे के पैकेट निकलने लगे. 16 पैकेट में तकरीबन 40 किलोग्राम गांजा की बरामदगी की गई है. इसे दो बोरे में रखकर केले के बीच छुपाया गया था. संभवत तस्कर निश्चिंत थे, कि छठ की पूजा में उपयोग होने वाले केला के बहाने गांजा की खेप की तस्करी कराने में सफल हो जाएंगे. लेकिन पुलिस को मिली गुप्त सूचना के बाद तस्करों की मंशा पर पानी फिर गया और गांजे की बड़ी खेप गया में बरामद कर ली गई.

करीब 10 लाख का है बरामद गांजाः बरामद गांजा करीब 10 लाख मूल्य का बताया जा रहा है. इस संबंध में बाराचट्टी थाना के थानाध्यक्ष राम लखन पंडित ने बताया कि केला लोड ऑटो से 16 पैकेट में रहे कुल 46 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया. तस्कर मौके से फरार हो गए. गांजा की कीमत लाखों में है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. वहीं, ऑटो किसकी है और कौन तस्करी कर रहे थे, इस संबंध में भी पड़ताल किया जा रहा है. केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई हो रही है.





"गुप्त सूचना मिलने के बाद चेकिंग की गई तो केला लोडेड ऑटो से गांजा मिला. गांजे की कीमत लाखों में है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. ऑटो किसकी है और कौन तस्करी कर रहे थे, इस संबंध में भी पड़ताल की जा रही है. केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई हो रही है"- राम लखन पंडित, थानाध्यक्ष

मिल्क वाहन से मिली थी लाखों की शराब : गौरतलब है कि शुक्रवार की दोपहर को एक दूध वाहन से शराब की बड़ी खेप बरामद की गई थी. डोभी चेक पोस्ट से 1644 बोतल शराब की बरामदगी करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया था, जो समस्तीपुर के रहने वाले थे. इस तरह से छठ के मौके पर भी तस्कर दूध है और फल वाहन के बहाने गांजा और शराब की तस्करी में जुटे हुए हैं.