गया: बिहार के गया में गया के सांसद और पश्चिम बंगाल के सांसद के फर्जी लेटर पैड पर ई- टिकट का गोरखधंधा (Eticket business on fake letter pad of MPs in Gaya) चलाने वाले रैकेट का खुलासा हुआ है. इस मामले में एक जालसाज की गिरफ्तारी (1 arrested in Eticket business on fake letter pads) की गई है. छापेमारी में गया आरपीएफ और सीआईबी गया की टीम शामिल थी.

चलते फिरते कर रहा था ई-टिकट का अवैध कारोबार: आरपीएफ से प्राप्त जानकारी के अनुसार सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अपने मोबाइल से चलते फिरते ई- टिकट का अवैध कारोबार करता है और वह सांसदों का लेटर पैड का उपयोग करता है. उसके गया में होने के लोकेशन की भी जानकारी मिली थी. इसके बाद इस मामले को लेकर आरपीएफ और सीआईबी गया की टीम सक्रिय थी.

गया स्टेशन में प्रवेश करते दबोचा गया : आरपीएफ इंस्पेक्टर अजय कुमार ने बताया कि सूचना के सत्यापन के लिए आरपीएफ गया एवं सीआईबी गया की संयुक्त टीम की ओर से बताए गए स्थान पर दबिश दी गई. बाटा मोड़ गया स्टेशन परिसर के पूरब दक्षिण के प्रवेश द्वार के पास ये टीम नजर रख रही थी तभी एक व्यक्ति को बताए गए प्लास्टिक का थैला लिए बाटा मोड़ से होते हुए स्टेशन की ओर आते देखा गया. शक की पुख्ता पुष्टि होने पर उस व्यक्ति को रोका गया. पता पूछने पर उसने अपना नाम मोहम्मद इरफान (32 वर्ष) और पिता का नाम मोहम्मद याकूब बताया. पता पूछने पर दुर्गा बाड़ी वार्ड संख्या 27 थाना सिविल लाइन जिला गया बताया. उसके पास के प्लास्टिक में रखे सामान के बारे में पूछने पर बताने में आनाकानी करने लगा और दिखाने से इनकार किया.

जदयू और टीएमसी सांसद के फर्जी लेटर पैड का उपयोग : इसके बाद थैले को चेक किया गया तो उसमें लोकसभा सांसद अपरूपा पोद्दार टीएमसी पश्चिम बंगाल का 26 सादा लेटर पैड एवं गया के लोकसभा सांसद विजय कुमार का 21सादा लेटर पैड बरामद किया गया. साथ में एक एसबीआई का एटीएम कार्ड एवं एक एंड्रायड मोबाइल और दो ई- टिकट मिले, जिसका मूल्य 2590 रुपया है.

मोबाइल की जांच में हुए कई खुलासे : मौके पर मोबाइल को चेक किया गया तो उसमें 48 विभिन्न श्रेणियों का पहले की अलग-अलग तिथियों के ई टिकट मिले, जिसका मूल्य 79 हजार था. मोबाइल को चेक करने पर 18 पर्सनल यूजर आईडी का उपयोग करते हुए पाया गया.

सांसदों के लेटर पैड का उपयोग कर बनाता था ई-टिकट : आरपीएफ इंस्पेक्टर के अनुसार, पूछने पर उसने बताया कि वह चलते फिरते अपने मोबाइल से यात्रियों का टिकट बनाता था और सांसद का लेटर पैड का उपयोग करते हुए इक्यू कोटा भी रिलीज करता था. सत्यता की पुष्टि होने पर उसे आरपीएफ पोस्ट गया पर लाया गया एवं सहायक उपनिरीक्षक निर्मल कुमार आजाद, आरपीएफ गया की लिखित शिकायत पर गया आरपीएफ पोस्ट पर कांड संख्या 1229 / 22 दर्ज की गई.

' मामले की जांच उपनिरीक्षक जावेद इकबाल के स्तर से की जा रही है. उस व्यक्ति के पास से बरामद सांसद के लेटर पैड के दुरुपयोग के बाबत जांच जारी है. साक्ष्य एकत्रित होने पर लेटर पैड के दुरुपयोग को लेकर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. पूरे मामले की गंभीरता से छानबीन की जा रही है. इसमें और कौन-कौन लोग जुड़े हैं, इसकी भी जानकारी हासिल करने का प्रयास जारी है.'

-अजय प्रकाश, इंस्पेक्टर, आरपीएफ गया.