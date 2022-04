गया: बिहार के गया जिले में दबंगों पर एक महादलित परिवार को प्रताड़ित करने का (Crime In Gaya) मामला सामने आया है. पंचायत चुनाव के दौरान वोट नहीं देने पर बोधगया प्रखंड के चेरकी थाना इलाके के महादलित दंपती ने आरोप लगाया है कि गांव के मंजर आलम उर्फ नेपाली और उसके भाइ लगातार उन्हें प्रताड़ित (Threatening To Couple In Gaya) कर रहे हैं. बाजार आते-जाते उनके साथ गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देते हैं. वहीं, पीड़ित दंपती ने इस मामले को लेकर चेरकी थाना में एफआइआर भी दर्ज कराया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिससे तंग आकर आज पीड़ित दंपति गया एसएसपी से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे थे.

दंपती ने दबंगों पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप: दरअसल मामला बोधगया प्रखंड के चेरकी थाना के बेलाडीह गांव का है. पीड़ित अनुज कुमार मांझी और उसकी पत्नी गुड़िया देवी ने इस मामले में चेरकी थाना (Cherki Police Station Gaya) में एफआईआर भी दर्ज कराया था लेकिन अबतक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई. वहीं, दबंगों की ओर से केस वापस लेने की लगातार धमकी दी जा रही है. जिससे परेशान होकर दंपती गया एसएसपी हरप्रीत कौर से गुहार लगाने उनके कार्यालय पहुंचे थे. पीड़िता गुड़िया देवी ने बताया कि जब वे लोग जब एसएसपी कार्यालय पहुंचे तो तभ भी वे लोग पीछा कर रहे थे. घर से कहीं जाने के लिए बाहर निकलते हैं तो वो लोग बाइक से पीछा करते हैं और गाली-गलौज करते हुए केस वापस लेने के लिए धमकी देते हैं.

पंचायत चुनाव में वोट नहीं देने पर धमकी: पीड़िता गुड़िया देवी ने कहा कि अब तो उन लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है. चुनाव में लोगों को अपने मत का अधिकार होता है. लेकिन जब अपनी स्वेच्छा से मतदान किया तो दबंग प्रवृत्ति के लोग उनके पक्ष में मतदान ना देने पर इस तरह से परेशान कर रहे हैं. दबंगों ने जीना दुर्लभ कर दिया है. स्थानीय थाने से भी कोई मदद नहीं मिली. लाचार होकर अब एसएसपी से जान माल की गुहार लगाने आए हैं

पूर्व मुखिया प्रत्याशी मंजर आलम पर आरोप: वहीं, पीड़ित अनुज मांझी ने बताया कि पंचायत चुनाव में मुखिया पद के प्रत्याशी मंजर आलम उर्फ नेपाली और उसके भाइयों की ओर से धमकी दी जा रही है. वे लोग वोट नहीं देने के कारण उनको प्रताड़ित कर रहे हैं. मंजर आलम मुखिया का चुनाव हार गया फिर भी हम लोगों को प्रताड़ित कर रहा है. मंजर आलम कहता है कि तुम लोगों ने अपना वोट हमें क्यों नहीं दिया. जब उनकी पत्नी घर से बाहर किसी काम के लिए बाजार जाती हैं तो उसके साथ छेड़खानी की जाती है. इतना ही नहीं जब वो भी कहीं बाहर जाता है तो मंजर आलम का भाई और कुछ अपराधी तत्वों के लोग बाइक से उनका पीछा करते हैं और केस वापस लेने की धमकी देते हैं.

