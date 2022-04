गया : बिहार की धार्मिक नगरी गया (Religious City Gaya) मोक्षधाम के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है. इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी गया काफी महत्वपूर्ण हैं. गया नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था की निगरानी और अपराधों के रोकथाम के लिए 36 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए (36 CCTV cameras installed in Gaya) थे, लेकिन इसकी समय-समय पर मरम्मत नहीं करायी गयी. जिससे शहर की निगरानी करने वाली तीसरी आंख को मोतियाबिंद हो गया. अगर समय रहते इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो पुलिस के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है. शहर में लगे ज्यादातर खराब हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है. चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे शो-पीस बने (CCTV cameras become show piece in Gaya) हुए हैं.

गया में तीसरी आंख फेल: बता दें कि मरम्मत नहीं होने से गया नगर क्षेत्र में तीसरी आंख फेल हो चुकी है और निगरानी के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम खराब सीसीटीवी का स्टोर बन है. गया धार्मिक नगरी के साथ पर्यटन का केंद्र है. ऐसे में बाहर से पर्यटकों और श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है. सीसीटीवी की निगरानी से उनकी सुरक्षा पुख्ता करने की पहल नगर निगम ने सीसीटीवी के माध्यम से की थी. किंतु यह योजना फेल होती नजर आ रही है.

कंट्रोल रूमकबाड़ में तब्दील: गया नगर निगम के द्वारा नागरिकों की सुविधाओं के लिए लगातार योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन कई योजनाएं जमीन पर दम तोड़ती दिख रही है. जिसमें गया में लगाई गई तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरों का हो चुका है. सफाई और सुरक्षा की निगरानी के लिए नगर निगम द्वारा सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे. इन कैमरों को लगाने के पीछे बताया गया था कि सफाई की निगरानी होगी और सड़कों पर होने वाले अपराध पर भी लगाम लगेगा. जिसके लिए निगम सरकार ने लाखों की लागत से 36 सीसीटीवी कैमरे की खरीदारी की थी और इसके लिए जवाहर टाउन हॉल में कंट्रोल रूम भी बनाया गया था. जिससे निगरानी की जा सके, लेकिन निगरानी के लिए शहर के मुख्य मार्गों पर लाखों की लागत से खरीदे गए कैमरों के देखभाल में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. जिससे एक के बाद एक खराब होते गये. वहीं, जवाहर टाउन हॉल में बनाया गया कंट्रोल रूम खराब सीसीटीवी कैमरों से भरा है और कबाड़ में तब्दील नजर आता है.

नगर निगम की लापरवाही से सीसीटीवी खराब: इस पूरे मामले में नगर निगम पर निशान साधते हुए कांग्रेस नेता विजय कुमार मिठु ने कहा कि नगर निगम की लापरवाही के चलते शहर में लगाये गये सीसीटीवी कैमरे कूड़े में तब्दील हो गये, लेकिन जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि लाखों की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे. जो अब बेकार हो गए हैं. लाखों रुपये के कैमरे यूं ही बर्बाद कर दिए गए. गया नगर निगम इस मुद्दे पर फेल साबित हुई है. सीसीटीवी कैमरा को इस युग में बड़ी ताकत माना जाता है, लेकिन गया शहर का दुर्भाग्य है कि इसका कंट्रोल रूम ही कबाड़ में तब्दील हो गया है. इस संदर्भ में जब नगर निगम के कार्यपालक अधिकारी संतोष कुमार से संपर्क साधा गया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ था. देखना ये है कि जिला प्रशासन और जिम्मेदार इतनी बड़ी लापरवाही पर कब तक अपनी प्रतिक्रिया देते हैं.

