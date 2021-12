गया: धार्मिक नगरी गया (Religious City Gaya) शहर के माड़नपुर मोहल्ला स्थित अक्षयवट के पास रुक्मणी तालाब में नौका विहार का शुभारंभ (Boating Started in Rukmani Talab in Gaya) किया गया. इसका उद्गाटन गया नगर निगम के मेयर गणेश पासवान (Mayor of Gaya Inaugurated Boating) और डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने किया. इस दौरान मेयर ने कहा कि यहां मनोरंजन के साधन नहीं थे. जिसको ध्यान में रखते हुए नौका विहार की शुरुआत रुक्मणी सरोवर में की गयी है. आगे अन्य तालाबों में भी इसी तरह की शुरुआत की जाएगी. 50 रुपये में एक घंटे का नौका विहार का आनंद लिया जा सकता है.

इस दौरान मेयर गणेश पासवान ने कहा कि आज का दिन गया शहर के लिए ऐतिहासिक है. रुक्मणी तालाब में नौका बिहार का उद्घाटन किया गया है, जो शहर वासियों के लिए मनोरंजन का केंद्र बनेगा. वर्तमान समय में बच्चों के ऊपर पढ़ाई को लेकर ज्यादा बोझ रहता है. जिससे बच्चे तनाव में रहते हैं. इसके साथ ही शहर वासियों के लिए मनोरंजन का कोई साधन नहीं है. इसे देखते हुए रुक्मणी सरोवर में नौका विहार की सौगात दी गई है. अभी 5 नौकाएं हैं, जिनसे लोग मनोरंजन कर सकेंगे.

वहीं, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि गयाजी ऐतिहासिक एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थल है. ऐसे में शहर वासियों के लिए मनोरंजन की भरपूर व्यवस्था हो, इस तरह का विचार हम लोगों ने लाया था. नगर निगम के पार्षद गण और अन्य लोगों के अथक प्रयास के बाद यह संभव हो पाया है. अक्षयवट सहित गया के अन्य तालाबों में देश-दुनिया से पिंडदानी आते हैं और तर्पण कर्मकांड करते हैं. ऐसे में अक्षयवट के समीप रुक्मणी तालाब में नौका विहार की व्यवस्था शुरू की गई है.

जिससे गयाजी के प्रति लोगों में एक अच्छा संदेश जाएगा और लोग यहां मनोरंजन कर पाएंगे. इसके अलावा शमशान घाट को भी अत्याधुनिक बनाया जा रहा है. सीताकुंड पिंडवेदी में भी हर तरह की सुविधा दी गई है. शहर में ओपन जिम, चिल्ड्रन पार्क सहित अन्य कई योजनाओं पर काम चल रहा है. कई तालाबों मे रोशनी के साथ साउंड एंड लाइट सिस्टम की भी व्यवस्था की जा रही है.

