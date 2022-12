गया: बिहार के गया में एसएसपी के नाम पर रुपए की उगाही (Extortion Of money In name Of Gaya SSP) का प्रयास करने वाले युवक की गिरफ्तारी (Youth Arrested For Demanding Money In Gaya) हुई है. इस मामले को लेकर रामपुर थाना में अगस्त महीने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आरोपी युवक को सिकरिया मोड़ से गिरफ्तार किया गया है. अभिषेक नाम के पीड़ित युवक ने ऑडियो क्लिप जमा कराते हुए रामपुर थानाध्यक्ष से मामले की शिकायत की थी.

एसएसपी के नाम पर की पैसों की डिमांड: जानकारी के अनुसार आरोपी युवक ईशान अमन खुद को एक चैनल का हेड बताकर अभिषेक कुमार नाम के युवक से रुपयों की डिमांड कर रहा था. इस मामले को लेकर मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज कराया गया था. शिकायत अनुसार पीड़ित पक्ष पर अपना प्रभाव बनाने के लिए आरोपी ने एसएसपी के नाम का भी इस्तेमाल किया. हालांकि, पीड़ित युवक ने बातचीत की रिकार्डिंग फोन में कर ली और ऑडियो क्लिप को रामापुर थानाध्यक्ष के मोबाइल पर भेज दिया.

SSP के निर्देश पर मामले की गयी जांच: मामला प्रकाश में आने के बाद एसएसपी हरप्रीत कौर के निर्देश पर रामपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. दर्ज प्राथमिकी 455/22 आईटी अधिनियम के तहत की गई थी. तकनीकी अनुसंधान के बाद पटना के युवक ईशान अमन की पहचान हुई, जोकि अगमकुआं थाना क्षेत्र के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी भूतनाथ रोड का रहने वाला है.

"अगस्त महीने में एक मामला सामने आया था. जिसमें एक युवक खुद को एक चैनल का हेड बताकर पीड़ित पक्ष से पैसों की डिमांड कर रहा था. मामले में एसएसपी यानी मेरे नाम का प्रयोग किया गया था. गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया है, जो कि मूल रूप से पटना का रहने वाला है". -हरप्रीत कौर, एसएसपी, गया

चार महीने से फरार आरोपी गिरफ्तार: अगस्त महीने में केस दर्ज होने के बाद आरोपी युवक ईशान अमन लगातार फरार चल रहा था. इसी बीच शनिवार को गुप्त सूचना के आधार पर रामपुर थाना की पुलिस ने सिकरिया मोड़ के समीप से उसकी गिरफ्तारी कर ली. गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ चल रही है.