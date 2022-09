गया: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) कानून सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम हरसंभव प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में गया जिले में रविवार को उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. इस दौरान शराब मामले से जुड़े 97 लोगों को गिरफ्तार (97 People Arrested In Liquor Case In Gaya) किया है. इनमें आठ महिला भी शामिल हैं. जिले में इस महीने में चौथी दफा है, जब एकमुश्त एक सौ के करीब लोग शराब मामले में गिरफ्तार हुए हैं.

आठ महिलाएं भी गिरफ्तार हुई: उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त प्रेम प्रकाश ने बताया कि औरंगाबाद उत्पाद टीम का सहयोग लेकर शराब मामले में कुल 97 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जिनमें पीने वाले 70 लोग हैं. वहीं शराब बेचने के मामले में 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसमें 8 महिलाएं और 89 पुरुष शामिल हैं. उत्पाद विभाग ने गया सदर सहित शेरघाटी, टिकारी, बथानी, डोभी चेकपोस्ट पर अभियान चलाकर सभी को गिरफ्तार किया है.

आरोपियों पर आगे की कार्रवाई: उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. छापेमारी अभियान में सदर क्षेत्र में उत्पाद विभाग के एसआई अरुण कुमार, एसआई सरिता कुमारी, शेरघाटी अनुमंडल क्षेत्र में इंस्पेक्टर फैयाज अहमद, बथानी क्षेत्र में एसआई सुशील कुमार, टिकारी क्षेत्र में एसआई राजेश कुमार, डोभी चेक पोस्ट पर इंस्पेक्टर दीपक कुमार के नेतृत्व में अभियान चलाया गया. उन्होंने कहा कि आगे भी शराबियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा.