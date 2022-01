गया: बिहार के गया जंक्शन पर डीआरआई को सोना तस्करी मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. गया जंक्शन पर डीआरआई पटना की एक टीम ने दो ट्रेनों में छापेमारी कर कुल 6 किलोग्राम सोना बरामद (Gold Recovered From Two Trains Going To Howrah) किया है. इसकी बाजार में अनुमानित मूल्य 2 करोड़ 88 लाख 36 हजार रुपये है. इस छापेमारी के क्रम में टीम ने दो तस्करों को भी गिरफ्तार (Two Gold Smugglers Arrested At Gaya Junction) किया है. दोनों चचेरे भाई हैं.

यह भी पढ़ें - एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास से मिला 3 लाख कैश, 2 किलो 380 ग्राम सोना, 16 बैंक खाते, गुड़गांव में 5 मंजिला भवन, नोएडा में दुकान

इस संबंध में गया आरपीएफ के पोस्ट प्रभारी अजय प्रकाश ने बताया कि आलोक कुमार गुटगुटिया वरिष्ठ सूचना अधिकारी डीआरआई पटना की 5 सदस्यी टीम गया जंक्शन पहुंची. जिसके बाद गया पोस्ट के आरपीएफ के जवानों और पटना से आईडीआरआई की टीम द्वारा गाड़ी संख्या 22912 हावड़ा-इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस में छापामारी की गई. उक्त ट्रेन की कोच संख्या S7 बर्थ संख्या 38 पर यात्रा कर रहे यात्री रामेश्वर बिंद की तलाशी ली गई. उसके पास से 3 किलोग्राम का सोना, जो कि बिस्किट के रूप में था, बरामद किया गया. उक्त व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का रहने वाला है.

इसके अलावा गुप्त सूचना के आधार पर गया जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या एक पर खड़ी गाड़ी संख्या 12311 हावड़ा-कालका एक्सप्रेस में छापामारी की गई. उक्त ट्रेन के कोच संख्या एस-8 के बर्थ संख्या 24 पर यात्रा कर रहे यात्री रामधनी प्रसाद की तलाशी ली गई. जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है. तलाशी के दौरान उसके पास से 3 किलोग्राम सोने का बिस्कुट बरामद किया गया.

आरपीएफ के पोस्ट प्रभारी अजय प्रकाश ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर चचेरे भाई हैं, जो अलग-अलग ट्रेनों से सोना की तस्करी कर रहे थे. डीआरआई टीम आवश्यक पूछताछ करने के बाद दोनों को पटना ले गई है. उन्होंने बताया कि दोनों व्यक्तियों के पास से कुल 6 किलोग्राम सोना बरामद किया गया है. जिसकी बाजार में अनुमानित मूल्य 2 करोड़ 88 लाख 36 हजार रुपये है.

यह भी पढ़ें - जमुई में सोना का सबसे बड़ा भंडार, नई नहीं है सोनो में सोना मिलने की कहानी

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP