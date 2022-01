गया: बिहार में शराबबंदी कानून (Liquor Ban In Bihar) लागू होने के बावजदू शराब की तस्करी धड़ल्ले (Smuggling of Liquor In Gaya) से हो रही है. आए दिन शराब बरामदगी के मामले सामने आते रहते हैं. ताजा मामला गया के डोभी थाना इलाके के जीटी रोड नंबर 2 का है. जहां, उत्पाद विभाग की (Excise Department Checking Campaign In Gaya) टीम ने चेकिंग के दौरान एक बिस्कट लोड ट्रक (250 Carton Liquor Seized In Gaya) से 250 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया है, जिसकी बाजार में लगभग 25 लाख रुपये कीमत आंकी जा रही है. इस दौरान वैशाली जिले के एक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है.

ये भी पढ़ें- किशनगंज में पार्षद पति समेत दो गिरफ्तार, शराब के नशे में टुन्न थे दोनों

घटना के बारे में उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया कि, जांच के दौरान एक ट्रक में बिस्किट के पैकेट में छिपा कर रखे गए 250 कार्टन लगभग 2300 लीटर विदेशी व्हिस्की के साथ ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है. ट्रक चालक ने पूछताछ के दौरान बताया कि, झारखंड के धनबाद से शराब की खेप लेकर वैशाली जिला जा रहा था. चालक की पहचान बिहार के वैशाली जिला के लालगंज निवासी संजय राय के रूप में की गई है. उन्होंने बताया कि, जब्त शराब की बाजार में मूल्य लगभग 25 लाख रुपये है. मामले की छानबीन कर गिरफ्तार ट्रक ड्राइवर को जेल भेज दिया जाएगा.

बिस्कट लोड ट्रक से 250 कार्टन विदेशी शराब बरामद

वहीं, दूसरी ओर जांच के दौरान एक कार से 384 बोतल करीब 180 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार युवक की पहचान झारखंड के गिरिडीह निवासी वसीम अख्तर के रूप में की गई है. उन्होंने बताया कि, झारखंड की ओर से आ रही कार को हमारे पुलिस कर्मियों ने रोकने का प्रयास किया तो वह स्पीड ब्रेकर को तोड़ते हुए भागने की कोशिश करने लगा. हालांकि, डोभी थाना के पास उसे पकड़ लिया गया है. मौके से कार ड्राइवर भागने में सफल रहा लेकिन कार में बैठे तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है.

ये भी पढ़ें- पटना में डॉग स्क्वायड के साथ शराब खोजने निकली पुलिस, कहा- आगे भी जारी रहेगा अभियान



ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP