मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण में गंडक नदी में नहाने के दौरान मां और बेटा (Mother and Son Drown in Gandak in East Champaran) डूब गए. मां को किसी तरह बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बेटे का अभी तक पता नहीं चल सका है. यह घटना जिले के डुमरिया में गोपालगंज के तरफ घाट के पास की बताई जा रही है. एनडीआरएफ की टीम डूबे युवक की तलाश कर रही है.

डूब रही मां को बचाने में युवक खुद लापताः डुमरिया में गंडक नदी में डूब रही मां को बचाने गया बेटा भी डूब गया. इस घटना में मां को तो बचा लिया गया, लेकिन बेटे की तलाश अबतक जारी है. युवक को एनडीआरएफ की टीम तलाश रही है. वहीं मां की स्थिति गंभीर बनी हुई है. उन्हें गोपालगंज के नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद कोटवा प्रखंड के बीडीओ मौके पर पहुंचे हैं. लापता युवक की पहचान शुभम कुमार के रूप में हुई है, जो अपनी मां को गंडक नदी में स्नान कराने ले गया था. घटना गोपालगंज जिला के तरफ के घाट के पास की बतायी जा रही है.

समस्तीपुर का रहने वाला है शुभमः लोगों ने बताया कि शुभम कुमार कोटवा प्रखंड में तकनीकी सहायक के रूप में पदस्थापित हैं और वह समस्तीपुर के रहने वाले हैं. शुभम कोटवा में ही भाड़ा के मकान में रहते हैं. तीन दिन पूर्व शुभम की मां उसके पास कोटवा आई थीं. शुभम अपनी मां को उत्तरवाहिनी गंडक नदी में स्नान कराने भाड़े के स्काॅर्पियो से ले गए थे. स्नान के दौरान शुभम की मां को नदी की गहराई का पता नहीं चला और वह नदी में डूबने लगी. उन्हें बचाने के लिए शुभम नदी में उतरा और वह मां को बचाने की कोशिश में खुद डूबने लगा. स्थानीय लोगों ने मां बेटे को डूबता देख बचाने की कोशिश की. मां को निकाल लिया गया, लेकिन शुभम लापता हो गया.

गंभीर हालत में मां अस्पताल में भर्तीः घटना की जानकारी मिलने के बाद कोटवा बीडीओ मौके पर पहुंचे. स्काॅर्पियो चालक से घटना की जानकारी ली जा रही है. मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम लापता शुभम की तलाश में लगी हुई है. अभी तक शुभम का कोई पता नहीं चला है. नदी में डूबने के कारण मां की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

