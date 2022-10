मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिला के चकिया थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने छापेमारी की. छापेमारी टीम को देख एक युवक भागने के क्रम में पानी भर में गड्ढे में गिर (Youth Died While Running From Raid Team) गया और उसकी मौत हो गयी. घटना के बाद उत्पाद पुलिस वहां से तेजी में निकल गयी. इधर, घटना से आक्रोशित लोग चकिया पुलिस की कार्रवाई समझकर मृतक का शव लेकर थाना पहुंच (Stone Petling On Chakia police station In Motihari) गए. जबकि चकिया पुलिस इस घटना से बिल्कुल अंजान थी. अभी पुलिस मामला समझ ही रही थी कि पुलिस ने लोगों पर पथराव शुरु कर दिया.

यह भी पढ़ें: नालंदा में कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण रोकने गई पुलिस टीम पर हमला, 3 पुलिसकर्मी जख्मी

पथराव में ASI का सिर फटा: गुस्साए ग्रामीणों ने NH 28 को जामकर हंगामा शुरु कर दिया. पथराव की घटना में थाने मे मौजूद एएसआई मो.असलम जख्मी (ASI Injured In Stone Petling In Motihai) हो गए. यह पूरा मामला चकिया थाना क्षेत्र के बाड़ा बैसहां गांव का है. मृत युवक की पहचान गांव के ही निवासी नितेश कुमार के रुप में हुई है. पुलिस ने थाना पर हमला करने वाले तीन लोगों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है.

पानी भरे गड्ढे में गिरा युवक, मौत: जानकारी के अनुसार छठ पर्व के मद्देनजर उत्पाद विभाग की ड्रोन टीम चकिया थाना क्षेत्र के बारा बैसहां गांव जांच के लिए गई थी. जहां टीम के सदस्यों ने गांव के युवक नितेश कुमार को देखा तो उसे बुलाया. लेकिन पुलिस की गाड़ी और पुलिस वर्दी में उत्पाद टीम को देख नितेश चकिया मन के किनारे भागने लगा. जिसके पीछे चार उत्पाद पुलिस के जवान भी दौड़े. इसी बीच नितेश का पैर फिसला और वह चकिया मन के पानी में गिर गया.

उत्पाद विभाग के चारों सिपाही नितेश को पानी से निकालने के बदले उसका इंतजार करने लगे कि वह पानी से निकलेगा, तो उसे वे पकड़ लेंगे. लेकिन काफी देर तक जब वह बाहर नहीं निकला. मामला समझ में आते ही उत्पाद टीम वहां से तेजी में निकल गई. जबकिदूसरे किनारे यह सब देख रहे लोग दौड़कर आए और मन से नितेश को निकाला. लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी.

थाने में ग्रामीणों ने किया हमला: घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने समझा कि चकिया थाना की पुलिस छापा मारने आई थी, इसलिए ग्रामीण नितेश का शव लेकर थाना पर पहुंच गए. वहीं घटना से अंजान पुलिस अधिकारी इससे पहले की मामला समझ पाते, कुछ ग्रामीणों ने पथराव कर दिया. जिसमें थाना पर मौजूद एएसआई मो. असलम के सिर पर पत्थर लगने से फट गया. जबकि थाना पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें आई है. जबकि पथराव में थाना की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गया.

इस दौरान पुलिस ने थाने में छुपकर अपनी जान बचाई. बाद में भीड़ में से ही कुछ लोग आगे आए और पथराव कर रहे लोगों को शांत कराया. इधर एनएच जाम कर मुआवजा की मांग कर रहे लोगों को पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद शांत कराया. घटना के बाद पिपरा, पिपराकोठी और मेहसी की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृतक नितेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल मामले की जांच चल रही है.







"उत्पाद विभाग की ड्रोन टीम बारा बैसहां जांच के लिए गई थी. जहां पुलिस को देखकर भाग रहे युवक की डूबने से मौत हो गई. जिसके बाद ग्रामीणों ने थाना पर हमला कर दिया. घायल पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है. थाने के पथराव करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. थाना पर उपद्रव करने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी" -डॉ. कुमार आशीष, एसपी, पूर्वी चंपारण