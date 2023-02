मोतिहारी

मोतिहारी: बिहार में तेज रफ्तार का कहर (Road Accident In Bihar) जारी है. रोज कहीं ना कहीं भीषण सड़क हादसे में किसी की जान चली जाती है तो कोई जिंदगी भर के लिए विकलांग हो जाता है. ताजा मामला मोतिहारी का है. जहां रोड एक्सीडेंट में एक युवक की दर्दनाक मौत (Young Man Died In Road Accident In Motihari) हो गई. जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आय है.

सड़क दुर्घटना में युवक की मौत : पूर्वी चंपारण जिला के पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र में हुई बाइक दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जिस घटना में एक युवक नरेश साह की मौत हो गई और दो महिला समेत एक बच्चा जख्मी हो गया है. मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना की सीसीटीवी में स्पष्ट दिख रहा है कि पत्नी, सास और बच्चे को बाइक पर बैठा कर पकड़ीदयाल की तरफ जा रहे नरेश साह असंतुलित होकर एक साइकिल सवार से टकरा कर गिरते है.

पूरी परिवार हुआ जख्मी : विपरित दिशा से तभी आ रही दो बाइक उनसे टकरा जाती है. जिससे नरेश साह उनकी पत्नी मिंटू देवी, तीन साल का पुत्र और सास जख्मी हो जाती हैं. जिन्हें इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया. जहां चिकित्सकों ने नरेश साह को मृत घोषित कर दिया. वहीं उनकी पत्नी, सास और बच्चे की गंभीर स्थिति देख प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया.

पत्नी और बच्चे की स्थिति गंभीर : मृतक नरेश साह पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के सिरहा पंचायत स्थित वार्ड नंबर 5 के रहने वाले थे. नरेश साह बाइक से अपनी सास, पत्नी मिंटू देवी और तीन साल के पुत्र को लेकर पकड़ीदयाल जा रहे थे. एक हीं बाइक पर सभी को बिठाकर वो अपनी सास को बस पकड़ाने जा रहे थे. उसी दौरान पकड़ीदयाल-मधुबन रोड में संतोषी माता मंदिर के नजदीक ये घटना घट गई.