मोतिहारी: बिहार में दहेज के लिए हत्या (Murder for Dowry in Bihar) करना आम बात सी हो गई है. ताजा मामला मोतिहारी शहर के लखौरा थाना क्षेत्र का है. जहां एक विवाहिता को दहेज के लिए जिंदा जला दिया (woman burnt alive for dowry) गया. जिसमें वह बुरी तरह से झुलस गई और अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस आरोपी पति समेत अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

मिट्टी तेल डालकर जलाया: जानकारी के मुताबिक घटना लखौरा थाना (Lakhaura Police Station) क्षेत्र के बिचला टोला की है. मृतक अंजली कुमारी की शादी चार साल पहले 2018 में लखौरा निवासी विकास शर्मा के साथ हुई थी. ससुराल पक्ष के लोग दहेज में बाइक और फर्नीचर की मांग कर रहे थे. जिसे मृतका के पिता दे पाने में असमर्थ थे. जिससे नाराज ससुराल वाले मृतका के साथ मारपीट करते थे. बीते 8 अप्रैल की सुबह जब मृतका खाना बना रही थी. उसी दौरान ससुराल वालों ने उसके शरीर पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा दिया. जिसमें वह गंभीर रूप से झुलस गई.

इलाज के दौरान मौत: मृतका का पिछले दस दिनों से मोतिहारी के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था. लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई .ससुराल वालों ने ही अस्पताल में भर्ती कराया. जब घटना की सूचना मृतका के परिजनों को मिली तो वे अस्पताल पहुंच गए. इधर ससुराल पक्ष के लोगों को जैसे मालूम पड़ा कि मृतका के परिजन आ रहे हैं, वे सभी अस्पताल छोड़कर फरार हो गए. जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही मृतका ने परिजनों को सारी घटना की जानकारी दी. जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया.

गिरफ्तारी के लिए छापेमारी: मरने से पहले मृतका ने पुलिस को समाने अपना बयान दर्ज कराया है. जिसमें पति विकास शर्मा, सास और ससुर तेजा ठाकुर पर मिट्टी तेल छिड़ककर आग लगाने का आरोप लगाया गया है. लखौरा थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने कहा कि इलाज के क्रम में अंजली कुमारी की रविवार की रात में मौत हो गई है. जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया था. फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

