मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में कृषि विभाग की टीम पर हमला (Agriculture department team attacked in Motihari) हुआ है. दरअसल, पकड़िया चौक पर स्थित दीपू खाद भंडार में यूरिया की कालाबाजारी (Black marketing of urea in fertilizer store) की सूचना पर कृषि विभाग की टीम जांच करने पहुंची थी. जिस दौरान दुकानदार और उसके परिजनों ने कृषि विभाग की टीम पर हमला (Agriculture department team attacked) कर दिया. जांच टीम ने मौके से भाग कर किसी तरह अपनी जान बचाई. इस घटना में कृषि समन्वयक सह उर्वरक निरीक्षक कामेश्वर सिंह के सिर में चोट लगी है. घटना को लेकर कृषि समन्वयक ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर दुकानदार और स्थानीय किसान सलाहकार समेत 20-25 अज्ञात लोगों पर प्रायमिकी दर्ज कराई है.

कृषि विभाग की टीम पर हमला: मिली जानकारी के अनुसार कृषि समन्वयक और उर्वरक निरीक्षक कामेश्वर सिंह के नेतृत्व में कृषि विभाग की एक टीम दीपू खाद भंडार की जांच करने गई थी. एक दुकान के मालिक पर कालाबाजारी में खाद बेचने की जानकारी मिली थी. जांच टीम के पहुंचने के बाद दुकानदार उनसे बहस करने लगा. जिसके बाद दुकानदार और उसके परिजनों ने जांच टीम के सदस्यों की लाठी-डंडे से पिटाईकर दी. स्थानीय लोगों के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ. उसके बाद उर्वरक निरीक्षक कामेश्वर सिंह ने अपने वरीय अधिकारियों को घटना की जानकारी दी और थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई.

मामले में दर्ज हुई प्राथमिकी: उर्वरक निरीक्षक कामेश्वर सिंह ने बताया कि पकड़िया स्थित दीपू खाद भंडार द्वारा निर्धारित दर से ज्यादा रेट में यूरिया बेचे जाने की सूचना मिली थी. जिसकी जांच के लिए एक टीम के साथ दुकान पर पहुंचे थे. दुकानदार से यूरिया की कालाबाजारी के बारे में पूछताछ करने पर वो गाली गलौज करने लगा. मना करने पर दुकानदार सरोज कुमार और उनके परिजनों ने बांस से हमला कर दिया. स्थानीय किसान सलाहकार घटनास्थल पर पहुंच मूकदर्शक बने रहे. किसान सलाहकार शशिकांत दुकान संचालक के पट्टीदार हैं. बंजरिया थानाध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया कि कृषि समन्वयक ने मारपीट करने से संबंधित एक आवेदन दिया है. प्राथमिकी दर्ज कर घटना की जांच की जा रही है.

