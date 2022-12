मोतिहारी चिमनी ब्लास्ट में यूपी के मजदूरों की मौत

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में चिमनी ब्लास्ट में (Chimney blast in Motihari) मारे गए लोगों की शिनाख्त हो चुकी है. घटना वाले दिन तीन मृतकों की पहचान नहीं हो पाई थी. तीनों की पहचान यूपी के प्रतापगढ़ के निवासी (UP workers died in Motihari chimney blast) के रूप में हुई है. इससे पहले शनिवार की रात में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले एक मजदूर की मौत सदर अस्पताल में हो गई थी. इस तरह यूपी के चार लोगों की मौत इस हादसे में हुई है. सभी का शव उनके परिजनों को शिनाख्त के बाद सौंप दिया गया.

ये भी पढ़ेंः मोतिहारी चिमनी ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या हुई 9, सदर अस्पताल में एक और मजदूर ने दम तोड़ा

रविवार को शवों के पहचान की सारी कागजी प्रक्रियाएं पूरीः रामगढ़वा में हुए चिमनी बलास्ट की घटना में मरने वालों की कुल संख्या नौ हो चुकी है. इसमें घटना वाले दिन मरने वाले तीन लोगों की पहचान नहीं हो पाई थी. शनिवार को तीनों शव की पहचान हुई और उनके परिजन उत्तरप्रदेश के प्रतापगढ़ से मोतिहारी पहुंचे. रविवार को तमाम कागजी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद तीनों शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया.

चार एंबुलेंस से शवों को भेजा गया यूपीः शनिवार की रात में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले एक मजदूर की मौत सदर अस्पताल में हो गई थी. उसका पोस्टमार्टम करने के बाद शव को मोतिहारी पहुंचे उसके परिजन को सौंप दिया गया. फिर चार सरकारी एम्बुलेंस से सभी मृतकों के शव को उत्तरप्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित उनके घर परिजनों के साथ भेज दिया गया. रामगढ़वा अंचल अधिकारी मणीभूषण कुमार ने सभी शवों की कागजी प्रक्रियाएं पूरी की.

सत्यापन के बाद दी जाएगी अनुग्रह राशि: सीओ मणीभूषण कुमार ने बताया कि यूपी के चार मृतकों की पहचान होने के बाद उनके परिजन मोतिहारी पहुंचे. उनके परिजनों का सत्यापन किया गया. सत्यापन और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद मृतकों के शव को उनके परिजन को सौंप दिया गया है. स्थानीय मृतकों के परिजन को अनुग्रह अनुदान का चेक आज दिया जाएगा. उत्तरप्रदेश के मृतकों के निकटतम परिजनों के सत्यापन के बाद हीं उन्हें अनुग्रह अनुदान की राशि दी जाएगी.

अबतक नौ लोगों की हो चुकी है मौतः जिले के रामगढ़वा थाना क्षेत्र में शुक्रवार के शाम में एक बड़ा हादसा हुआ था. थाना क्षेत्र के चंपापुर नरीरगिर चौक के समीप ईंट-भट्ठा में आग लगने के बाद उसका चिमनी ब्लास्ट के साथ नीचे गिर गया था. इसमें दबने से अब तक नौ लोगों की मौत हो गई है. वहीं 9 लोग जख्मी हैं. जख्मियों में तीन को इलाज के लिए पटना एम्स में भेजा गया. वहीं पांच घायल का इलाज रक्सौल के निजी नर्सिंग होम में चल रहा है.

राहत और बचाव कार्य बंदः ईंट-भट्ठा पर बचाव और राहत कार्य बंद कर दिया गया है. सभी मृतकों की पहचान हो गई है. मृतकों की पहचान उत्तरप्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले 52 वर्षीय बुधई, 54 वर्षीय दीपक कुमार, 35 वर्षीय सुभाषचंद्र और 45 वर्षीय अनिल कुमार के रूप में हुई है. वहीं शेष मृतक रामगढ़वा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे. जिनकी पहचान पूर्व में ही हो चुकी थी.



'' यूपी के चार मृतकों की पहचान होने के बाद उनके परिजन मोतिहारी पहुंचे. उनके परिजनों का सत्यापन किया गया. सत्यापन और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद मृतकों के शव को उनके परिजन को सौंप दिया गया है"- मणीभूषण कुमार, सीओ, रामगढ़वा