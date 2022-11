मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिले में एक आठ वर्षीय बच्चा के साथ अप्राकृतिक यौनाचार (Unnatural Sex With Child In Motihari) किया गया. मामला घोड़ासहन थाना क्षेत्र का है. पुलिस ने मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार (Youth Arrested In Unnatural Sex case) कर लिया है. पीड़ित बच्चे का मेडिकल जांच कराने के लिए पुलिस उसे सदर अस्पताल ले गई है. वहीं लोग युवक की शर्मनाक घटना को लेकर चर्चा कर रहे हैं. लोगों ने कहा कि ऐसी शर्मनाक घटना से समाज की छवि खराब हो रही है.

स्कूल से घर लौटने के दौरान दिया अंजामः मिली जानकारी के अनुसार घोड़ासहन थाना क्षेत्र के एक गांव का बच्चा स्कूल से घर लौट रहा था. इसी दौरान एक 30 वर्षीय युवक रमण सिंह उर्फ रमोद सिंह ने बच्चे को रुपए का लालच देकर भुसौली में ले गया और बच्चे का मुंह दबाकर उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया. रोता बिलखता बच्चा घर पहुंचा और रोने का कारण पूछे जाने पर बच्चे ने परिजनों को सारी घटना बता दी.

छानबीन में जुटी पुलिसः पीड़ित बच्चे के परिजन थाना पहुंचकर मामले को लेकर लिखित आवेदन दिया. प्रभारी थानाध्यक्ष ने बताया कि बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किए जाने का आवेदन प्राप्त हुआ है. जिसके आधार पर आरोपी युवक रमण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. पीड़ित का मेडिकल जांच कराया जा रहा है. जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.