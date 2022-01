मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिले के ढ़ाका थाना (Dhaka police station in East Champaran district) क्षेत्र में रफ्तार के कहर ने दो युवकों की जान ले (Two killed in road accident in Motihari) ली. कंरसहिया-कुशवंशीनगर के बीच अज्ञात ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर लगने से दोनों सड़क पर गिर पड़े और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई. दोनों मृतक पताही थाना क्षेत्र के रहने वाले थे.

बताया जाता है कि पताही थाना क्षेत्र के परसौनी कपूर के रहने वाले रोहित कुमार और पताही पूर्वी पंचायत के रहने वाले मेवालाल पटवा बाइक से नेपाल अपनी बहन के यहां मकर संक्रांति का सामान देने गए थे. दोनों एक ही बाइक से बुधवार को लौट रहे थे. इसी दौरान करसहिया और कुशीनगर के बीच अज्ञात ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. इस हादसे में दोनों की मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद दोनों मृतकों के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. पुलिस टक्कर मारने वाले ट्रक का पता लगाने का प्रयास कर रही है.

