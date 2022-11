मोतिहारी: पूर्वी चंपारण की तुरकौलिया पुलिस ने बैरिया बाजार (Turkaulia Police In Motihari) स्थित श्मशान घाट के समीप से एक बाइक पर सवार दो अपराधियों को गिरफ्तार किया (Two Person Arrested In Motihari) है. गुप्त सूचना के आधार गिरफ्तार अपराधियों के पास से लोडेड देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है. गिरफ्तार दोनों अपराधियों से पुलिस पूछताछ कर रही है. प्रारंभिक पूछताछ में दोनों युवकों ने हाल में थाना क्षेत्र में हुई कई चोरी की घटनाओं (Theft In Motihari) में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है.

"एक बाइक पर सवार दो युवकों के संदिग्ध स्थिति में घुमने की जानकारी मिली थी. सूचना के आधार पर बैरिया श्मशान घाट के समीप दोनों युवकों को पुलिस ने बाइक सहित पकड़ लिया. तलाशी के दौरान एक युवक के कमर से लोडेड़ देसी कट्टा, पॉकेट से एक जिंदा कारतूस और एक कीपैड मोबाइल बरामद किया गया. जबकि उसके दूसरे युवक के पास से एक मोबाइल बरामद किया गया."-मिथलेश कुमार, तुरकौलिया थानाध्यक्ष

गैंग में शामिल अनय बदमाशों की तलाश जारीः गिरफ्तार दोनों बदमाश की पहचान रघुनाथपुर ओपी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गदरिया निवासी मणिभूषण कुमार उर्फ मणि बाबा और प्रिंस यादव के रूप में हुई है. गिरफ्तार दोनों युवकों ने चोरी का सामान को बेचकर हथियार और गोली खरीदने की बात बताई है. दोनो ने अपने अन्य साथियों का भी नाम पुलिस को बताया है. पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही हैं.

