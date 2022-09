मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में दो बच्चों की दर्दनाक मौत (Two Children Died In Motihari) हो गयी. घटना तुरकौलिया थाना क्षेत्र के जयसिंहपुर उतरी पंचायत स्थित खिरवा वार्ड नंबर 11 की है. यहां के निवासी एहसान आलम के घर में बिजली के तार के चपेट में आने से दो बच्चों की मौत (Two children Died Due To Electrocution) हो गई. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनो बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

यह भी पढ़ें: बेगूसराय में करंट की चपेट में आने से महिला की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम

बिजली का तार टूटकर शरीर पर गिरा: मृत बच्चों की पहचान एहसान आलम के पुत्र अरबाज आलम और फिरोज अहमद के पुत्र तौफिक आलम के रूप में हुई है. अरबाज आलम अपने घर में तौफिक के साथ खेल रहा था. उसी दौरान बिजली का तार टूट कर अरबाज के शरीर पर गिरा. जिसके बाद वह छटपटाने लगा. यह देख तौफिक आलम उसे बचाने गया तो वह भी करंट के चपेट में आ गया. जिस कारण दोनो बच्चों की घटनास्थल पर ही झुलसने से मौत हो गई. बच्चों के परिजनों को इस घटना की जानकारी बाद में मिली.

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर में करंट लगने से एक ही परिवार के दो लोगों की मौत

बच्चों की मौत से घर में मची चीख पुकार: परिवार के लोगों ने दोनों बच्चों को घर में मृत पाया. जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गयी. दो बच्चों की मौत से गांव में भी मातमी सन्नाटा पसर गया. इधर, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनो मृत बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. तुरकौलिया थानाध्यक्ष ने बताया कि दो बच्चों की बिजली के करंट से मौत हुई है. जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.